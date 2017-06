Rodrigues Braga intensifica seu trabalho para a construção da Ferrovia Dom Pedro I

Ruy Hülse - Presidente de Honra do Siecesc

Após termos nos referido sobre o andamento da construção da Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina, iniciada em 1881 pelo Visconde de Barbacena, voltemos aos trabalhos do engenheiro Rodrigues Braga, para a construção da Ferrovia Dom Pedro I.

Em 13 de janeiro de 1883 é baixado o Decreto Imperial 8842, pelo qual são estabelecidos todos os tópicos referentes à construção da Ferrovia Dom Pedro I, tais como: A bitola (afastamento entre os tri-lhos) da ferrovia seria de 1m e os túneis e viadutos deveriam ter 1,50m de intervalo livre de cada lado dos trilhos, as pontes e vigas metálicas não poderiam ser de ferro fundido; estabelecendo ainda todos parâmetros para as instalações complementares.

Logo após a publicação do Decreto 8842; Rodrigues Braga viaja, novamente, para Londres, mantendo os contatos necessários para a implantação do seu projeto.

Enquanto Rodrigues Braga seguia para Londres, os deputados rio-granden-ses trabalhavam para impedir a construção da Ferrovia Dom Pedro I; com vistas para que o governo investisse no porto do Rio Grande.

Por outro lado, os deputados catarinenses defendiam o projeto de vital importância para o desenvolvimento das duas províncias do Sul do Brasil. Não lhes faltavam o apoio da sociedade e da imprensa catarinense, especialmente dos jornais "Regeneração" e "O Despertador".

Na câmara o deputado paulista Rodrigues da Silva se manifestou favorável à Ferrovia Dom Pedro I, alegando que a Ferrovia Dona Tereza Cristina, do Visconde de Barbacena, iria atender interesses particulares, pois o mesmo havia adquirido uma grande gleba de terra em Passa Dois, na localidade de Minas (hoje Lauro Müller); ponto a ser atingido pela ferrovia.

Ressaltava ainda o deputado paulista que, em determinado trecho, as duas ferrovias corriam em paralelo, numa distância inferior a 30Km, o que era proibido.

Sebastião Braga havia tentado eleger-se deputado federal, por duas vezes, com o intuito de fortalecer seu projeto, não conseguindo, entretanto, êxito; recebendo, contudo, o importante apoio do Partido Conservador para seu projeto.

Em Londres é constituída a diretoria da ferrovia, composta pelo pelo Conde Devon, Richard Arkwight, Robert James Wigran, Gerard Van Lind e Walter Stride.

Voltaremos ao assunto oportunamente.