Relacionamento abusivo

Sarahuana Lourenço - é Psicóloga CRP 12/14609, voluntária da Ceres - Associação Criciumense de Apoio a Saúde Mental.

Relação abusiva é aquela onde predomina o excesso de poder sobre o outro. Esse comportamento pode iniciar de forma sutil, e aos poucos ultrapassar os limites causando sofrimento para uma ou ambas as partes.

A pessoa abusiva geralmente sente ciúmes e possessividade exagerados, por vezes tentando justificar, alegando medo de ser traída ou porque já passou por situações traumáticas antes, etc. No entanto, esse ciúme patológico pode ser uma expressão do medo de abandono, advindo de sua infância, conforme história de vida e como se constituíram os limites e a educação. Pode também exercer controle sob as decisões e ações do parceiro; isolá-lo do convívio com amigos e familiares; ser violento verbal e/ou fisicamente; e pressionar ou obrigar o parceiro a ter relações sexuais. Sendo assim, a pessoa acaba invadindo os limites e a privacidade do outro.

É importante perceber a mensagem que o sujeito tem passado ao seu cônjuge, pois às vezes envia mensagens de permissividade e aceita que o outro invada sua vida e ultrapasse os limites. Um exemplo é sempre abrir mão das suas preferências para agradar o outro, deixar de lado seus projetos e sonhos, permitir que o outro decida as coisas por ele, entre outras situações, onde a pessoa acaba se colocando sempre em segundo plano, e o parceiro sempre em primeiro lugar. Automaticamente ao agir assim, está transmitindo as seguintes mensagens: “você é mais importante que eu nessa relação” ou “eu permito que você ultrapasse todos os meus limites” ou ainda, “aceito qualquer comportamento seu mesmo que me afete negativamente, desde que você esteja feliz”.

Algumas pessoas não conseguem se desvencilhar dos relacionamentos abusivos por envolver muitos fatores, como questões econômicas, emocionais e afetivas e até mesmo questões legais e burocráticas que podem causar insegurança. É importante ressaltar que uma relação abusiva também pode ser percebida do ponto de vista de quem comete os abusos. Não necessariamente de quem sofre. E que, ambos podem cometer abusos um contra o outro e inicialmente não se darem conta.

Para buscar solucionar essa situação é importante estar atento aos sinais e excessos em relação ao controle e questionar se tais atitudes têm causado mal estar para si ou para o outro. Ao se dar conta desses sinais prejudiciais é importante uma mudança de postura, caso perceba-se permissivo (permitindo que o outro o invada) ou controlador demais (invadindo o outro), por exemplo. Caso não se sinta seguro em modificar essa situação sozinho, é fundamental buscar apoio psicológico especializado.