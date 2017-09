Reflexão sobre o homossexualismo

Cecília Urbina - psicóloga, CRP/12-0957 Membro fundadora da CERES - Associação Criciumense de Apoio a Saúde Mental

Nos dias passados surgiu um debate a partir de uma decisão judicial a qual foi entendida que tratava a homossexualidade como doença. Por outro lado estamos no Brasil desde 1995 com projeto de lei da “parceria civil registrada”. Este projeto marca o início da saída da marginalidade dos vínculos afetivos homossexuais, obtendo o reconhecimento de sua existência pelo Estado.

Apesar de estarmos vivenciando avanços na aceitação social estamos longe de retirar o homossexualismo da marginalização e estigmatização sendo que a mudança social vem acontecendo a muito tempo.A maior mudança em relação à homossexualidade ocorreu com a proclamação do Código de Napoleão, em 1804, permitindo o homossexualismo, por livre escolha, entre dois adultos.

No começo dos anos 70 os homossexuais passaram a ser encarados de forma diferente, não mais aceitando a ideia de que ser homossexual é ser inferior ao heterossexual e assumindo a necessidade de organizar-se politicamente para ter seus direitos de cidadão respeitados. Surge então os “movimentos de liberação gay”. Em 1973, a Associação Psiquiátrica Americana retirou a homossexualidade da classe das doenças mentais.

No campo científico, também mudou o conceito. No ano de 1985, deixou de constar o art. 302 de Código Internacional das Doenças – CID- como uma doença mental. Atualmente a psicologia vê a homossexualidade como um tipo de orientação sexual. Ela é resultado de um determinismo psicológico pelo qual a pessoa não escolhe ser assim.

A homossexualidade é parte da personalidade do indivíduo, cresce e se desenvolve com ele, sendo ou não assumida. Frequentemente a pessoa luta contra este desejo, sente medo dele, da frustração que causará aos pais, e da pressão que sofrerá da sociedade.

É de nosso conhecimento que a homossexualidade é um comportamento sexual alternativo e não uma doença. Estudando as diversas culturas, sabemos que algum tipo de atividade homossexual é conhecida por quase todas as sociedades. Quando a partir disto e de outras informações pensamos que a sociedade deveria ter sua visão alterada, vemos o contrario: a repressão e o preconceito continuam instalados.

A grande pergunta e porque estando social e cientificamente provada a normalidade do homossexual, eles ainda são estereotipados e alvo de marginalização?