Reflexão de boa vontade - O suicídio golpeia a alma

Em Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, destaquei que, ao escrever esse livro, meu intuito foi mostrar aos prezados leitores que a Dor nos fortalece e nos instrui a vencer todos os obstáculos, por piores que sejam. Por isso, suicidar-se é um tremendo engano. Alziro Zarur (1914-1979) alertava: "O suicídio não resolve as angústias de ninguém".

No encarte do CD da radionovela Memórias de um Suicida*, afirmo que o suicídio é um ato que infalivelmente golpeia a Alma de quem o pratica. Ao chegar ao Outro Lado, ela vai encontrar-se mais viva do que nunca, a padecer opressivas aflições por ter fugido de sua responsabilidade terrena. Convém assinalar que sempre alguém fica ferido e/ou abandonado com a deserção da pessoa amada ou amiga, em quem confiava, seja aqui ou no Mundo da Verdade.

E é de muito bom senso não olvidarmos que no Tribunal Celeste vigora o Amor, mas não existe impunidade. (...)

* Memórias de um Suicida - Por iniciativa de Paiva Netto, a gravadora Som Puro lançou, a exemplo de Há Dois Mil Anos, 50 Anos Depois, Nosso Lar e Sexo e Destino, a radionovela Memórias de um Suicida, adaptação do livro homônimo, que foi psicografado pela respeitada médium brasileira Yvonne do Amaral Pereira (1900-1984) e cujos direitos autorais foram gentilmente cedidos pela FEB. No drama, Camilo Cândido Botelho (pseudônimo), ao ficar cego, no fim do século 19, depois de vivenciar vários conflitos conjugais e familiares e a decadência financeira, suicida-se aos 65 anos, acreditando que a "morte seria o fim" de seu sofrimento. Mas, como na Profecia de Jesus (no Apocalipse, 9:6), a morte não o aceita, e Camilo (Espírito), mais vivo do que antes, vê seus dramas multiplicados e, por mais de 50 anos de padecimento e remorso, jamais experimentados por ele na Terra, encontra o caminho da redenção.

Extraída do livro Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade (2014), do escritor Paiva Netto, lançado pela Editora Elevação. O título faz parte da série "O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração", que já vendeu mais de 2,5 milhões de exemplares.