Quem nos doa a memória?

Dias atrás assisti em família ao filme "Doador de memórias". Roteiro calcado nas ideias visionárias de "Admirável mundo novo", do Aldous Huxley, e "1984", do George Orwell, de uma sociedade futurista, de um tempo no qual já chegamos. No argumento principal a figura central de um homem, que vive isolado numa grande bi-blioteca inacessível a outros cidadãos, e é responsável por guardar as memórias de sociedades passadas, quando a partir da escolha de seu sucessor torna-se o doador de memórias.

A memória no caso dos seres humanos não é uma doação genética. Ela é umas das funções do nosso funcionamento psíquico. As outras são: atenção, sensopercepção, consciência, orientação, pensamento, linguagem, ideação, afeto e conduta. É um misto de todos esses caminhos psíquicos que nos faz, humanos, esse mar revolto de sentimentos. Lá no cerne está a memória. O gosto de uma fruta, o cheiro de um perfume, a audição de uma música... memória tem cheiro, cor e gosto. Tudo isso pode gerar um resgate da nossa memória e suas sensações de prazer ou repulsa de acordo com a lembrança que criamos das nossas expe-riências.

A memória é a capacidade de adquirir, armazenar e evocar informações. Dizem os especialistas que as primeiras inscrições rupestres planeta afora tinham a intenção de transmissão de conhecimento, do qual a memória é o principal fator. Os povos, e suas sociedades, se criaram e se desenvolveram a partir da transmissão de suas memórias, sejam elas faladas ou escritas. Os índios da América tinham pouco capacidade de transmissão escrita do seu conhecimento, mas ainda assim uma capacidade imensurável na sua oralidade de transmissão de seus conhecimentos acerca das florestas tropicais. Hoje índios do norte do país organizam a primeira enciclopédia desse conhecimento.

O registro da memória de antepassados não nos dá, individualmente, qualquer garantia de conhecimento se não obtivermos a experiência do resgate dessa memória, seja lendo um livro, ouvindo uma história, e, principalmente, vivenciando nossa própria experiência. Ninguém nos doará memórias. As minhas memórias não são as suas. É preciso vivê-las. O horror e o belo da vida estão naquilo que experimentamos vivendo-a, da maneira mais intensa possível que cabe a cada um de nós.