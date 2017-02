Prouni: Democratização do Ensino Superior

Mayara Cardoso

Janaína Damásio Vitório - Coordenadora da CPAE (Coordenadoria de Políticas de Atenção ao Estudante da Unesc)

Lutiele da Silva Ghelere - Assistente Social da CPAE Unesc

Anteriormente restrito a poucos, hoje o acesso ao ensino superior tem permitido às pessoas realizar sonhos até então impensáveis.Vivendo, atualmente, um cenário de incertezas nas políticas públicas para o ensino superior, observou-se que o Estado manteve uma política que garante o ingresso de novos estudantes no primeiro semestre de 2017 e a manutenção dos que já usufruem desse benefício. Assim, todas as mudanças que têm ocorrido no campo educacional são carregadas de sentimentos de esperança por aqueles que dependem da educação para ampliar suas possibilidades de escolha.

Na busca por melhores oportunidades profissionais, cada vez mais as pessoas têm procurado o acesso ao ensino superior com bolsa de estudo e outras modalidades de custeio. Essa inclusão social aproximou as camadas populares da Universidade, permitindo que dessem continuidade aos seus estudos.

Nesse percurso, muitas são as oportunidades que o candidato pode ter a partir da realização do Exame Nacional do Ensino Médio? ENEM. Além de possibilitar o acesso ao ensino superior, o ENEM também permite aos estudantes maiores de 18 anos certificar o Ensino Médio apenas com a realização desse exame. Para isso, o candidato deverá apresentar rendimento de pelo menos 500 pontos e não zerar na redação. Dentre as possibilidades, a partir do ENEM, destaca-se o Programa Universidade para Todos- Prouni.

Conhecido como o carro-chefe da democratização do Ensino Superior, oProunifoi institucionalizado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005.O programa concede bolsas de estudo nas modalidades integral e parcial, em cursosde graduação em instituições privadas de ensino superior. As bolsas integrais são para candidatos com renda bruta familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. As parciais são para candidatos com renda bruta familiar igual ou inferior a três salários mínimos por pessoa.

Além dos critérios de renda, o candidato à bolsa Prouni deverá ter realizado a última edição do ENEM, ser egresso do Ensino Médio de escola pública ou de instituição privada na condição de bolsista integral ou ser estudante deficiente e/ou professor da rede pública de ensino.

Também é oferecido pelo Prouni o sistema de cotas destinado a deficientes e/ou a autodeclarados indígenas e negros, oportunizando, assim, a garantia de acesso ao ensino superior para essas pessoas que, por muito tempo, tiveram que enfrentar o desafio de romper ciclos de pobreza, agravados pelo não acesso à educação superior.

Desde que a UNESC aderiu ao Prouni, há cerca de dez anos, foram ofertadas 3.342 bolsas de estudo integral (100%), nos mais diversos cursos oferecidos pela instituição, tendo hoje 1.543 alunos bolsistas do Prouni.

Não perca essa oportunidade, venha fazer parte desses números. Faça ENEM. Faça UNESC!