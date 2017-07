Procedimentos para o sucessonas cobranças.

Carla Graziela Porto, colaboradora do escritório Giovani Duarte Oliveira, Graduada em Processos Gerenciais e graduanda em Direito.

Para obter sucesso nos contatos para cobranças, é recomentado ter um roteiro para efetuá-la e ser bem-sucedida, mostrando ao devedor a ideia do benefício da regulamentação de seu débito. Para isso podemos seguir alguns tópicos:

Educação e cordialidade:

Primeiramente iniciando a conversa com muita educação e cordialidade, fazendo com que o devedor se sinta confortável com a negociação. Sempre mantendo o tom de voz calmo e se expressando com clareza do início ao fim da liga-ção.

Conheça o perfil do cliente:

Em seguida, você deve co-nhecer bem o perfil do cliente, frequência de inadimplência, valor, tempo de existência do débito e históricos de antigas negociações.

Após esses itens serem identificados, prever as possíveis soluções, sempre o deixando confortável e à vontade com a negociação.

Colocar-se no lugar do devedor e oferecer alternativas:

Saber se colocar no lugar do devedor é um ponto importante, até porque todos estão expostos a possíveis situações de dificuldades financeiras. Oferecer sempre uma alternativa mais viável que se encaixe nas possibilidades para que ele possa estar efetuando o pagamento dentro do seu orçamento, firmando e cumprindo com o acordo estipulado, assim quitando seu débito.

Ter sempre bons argumentos:

Passar informações sobre seus débitos aos devedores não é uma tarefa fácil, sempre requer habilidade e profissio-nalismo, pois os clientes em alguns casos justificam o não pagamento. Ter sempre argumentos e respostas previstas para cada situação apresentada será uma ótima saída e oportunidade de estar fechando um acordo.

Quando o devedor perceber que resolver a questão é um bom negócio para ele, o mesmo ficará interessado em quitar seu débito.