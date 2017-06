Problemas técnicos surgidos na construção da Ferrovia Dona Tereza Cristina

Ruy Hülse - Presidente de Honra do SIECESC

Como já tivemos oportunidade de registrar, em 1881 é iniciada a cons-trução da Ferrovia Dona Tereza Cristina, pela firma James Perry & Cia contratada para a execução da obra em 10 de dezembro de 1880.

Foi uma providência importante tomada pelo Visconde de Barbacena; cujo nome verdadeiro era Felisberto Caldeira Brandt Pontes, natural da Província da Baia.

A ferrovia, como já registramos, foi organizada em Londres com a denominação de "The Dona Tereza Cristina Railway Limited".

O canteiro de obras e as oficinas foram instalados em Imbituba, pela natural facilidade de receber, da Inglaterra, todo o material destinado à construção da ferrovia.

Surgiram alguns problemas técnicos na execução da obra, enfrentados pelos engenheiros ingleses. Um deles foi a travessia do estreito entre as lagoas de Imaruí e Santo Antonio, numa extensão de cerca de 1500 metros.

Todos os pilares de ferro da ponte de Cabeçudas, conhecida também como ponte das Laranjeiras, não foram cravados com bate estaca, pela dificuldade de transpor a camada lodosa existente no fundo da lagoa.

A solução encontrada foi "atarraxar" referidos pilares, como se fossem grandes parafusos; utilizando-se, para tanto, uma barcaça que, com uma máquina a vapor, fixava a extremidade pontiaguda dos pilares no fundo da lagoa.

Um outro problema encontrado pelos técnicos foi o ramal para a cidade de Laguna, com cerca de sete quilômetros. Neste ramal haviam várias dunas de areia muito fina que, com os constantes ventos, obstruíam a via férrea, impedindo a passagem dos trens.

A solução encontrada foi a construção de dois túneis metálicos com 500 metros de extensão cada um. Estes túneis foram desmontados em 1902; fixando-se as dunas com a plantação de arbustos rasteiros na base das referidas dunas.

Um problema que suscitou muitas e demoradas discussões foi a construção de um vão móvel, na parte sul da ponte ao lado de Laranjeiras, com a extensão de 20 metros para permitir a passagem de embarcações de maior porte.

Os técnicos e boa parte do comércio de Laguna optavam pelo vão fixo e os usuários da lagoa, com suas embarca-ções, pelo vão móvel.

O assunto chegou até o Governo, que recebeu um memorial com mais de cem assinaturas, dos usuários da lagoa; enviando o engenheiro Nicolau Viriato Chaves Barcelos para "in loco" examinar o assunto.

Ao final foi decidido a construção do vão móvel, na parte sul da ponte, por ser ali a parte mais profunda da lagoa.

Voltaremos ao assunto oportunamente.