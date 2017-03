Por que intervir?

Mário C. Búrigo Filho Ortopedista cirurgião do joelho - Médico do Esporte - Mestrando em Fisiologia do Exercício - CRM/SC 13463 - RQE 6544/14473

Ando cegamente a procura dos motivos da intenção do Estado e Município intervirem e assumirem a gestão do Hospital São José. Partem do princípio, e assim tratam o tema, como se fosse o hospital nessa relação que não cumpre com suas obrigações. Como médico atuante na Ortopedia do hospital nos últimos 10 anos, e partícipe direto, discutindo números da capacidade técnica do hospital, no processo de contratualização dos dois últimos contratos firmados, me sinto no direito de esclarecer alguns vieses dessa visão distorcida dos fatos vendidos à população.

A contratualização do hospital no Sistema Único de Saúde tem a assinatura de 3 partes: Município - em função de ter optado pela gestão plena em saúde; hospital - por meio da sua direção; e corpo clínico - este formado pelos mais de 200 médicos que o compõe, e representados pelo seu diretor clínico. Dessa tríade adivinhem quem cumpre suas obrigações ao longo dos anos?

O corpo médico do hospital e a direção ao longo dos anos têm incessantemente exposto os números da produção do hospital, que sempre extrapolou os estipulados e exigidos em contrato. Números estes, que na hora do embate de contas para cobrança da dívida do Estado junto ao hospital, foram questionados de forma judicial, e após ampla auditoria externa determinada pela justiça, foram confirmados na sua íntegra, expondo o volume da dívida que até o momento ainda não foi saldada.

Os governos estadual e municipal há anos relegam a saúde do sul do estado. Saúde da população, que tem se sustentado no esforço contínuo de médicos e direção do Hospital São José, que trabalham mês a mês recebendo em torno de 70% do produzido (não esqueçam as contas já foram auditadas). Os números da produção falam por si só, e extrapolam em muitos meses a capacidade técnica do hospital. Médicos trabalham por tabelas que não sofrem reajustes há 18 anos, e a direção faz um esforço de abarcar o maior número de especialidades nas horas de plantão e sobreaviso, para que se ganhe o mínimo dignamente possível ao grau de exigência na complexidade que atua o corpo de colaboradores médicos do Hospital São José.

O que pensa o Sr.Prefeito, incapaz de cumprir com suas obrigações de gestão do pequeno Hospital Santa Catarina, ao propor gerir o maior hospital assistencial do Sistema Único de Saúde em Santa Catarina, e um dos maiores do país? Pensa que lá estamos todos nós a brincar com a saúde da população? Pensa que o Hospital São José é uma UPA inacabada na Próspera?

Não! O Hospital tem 80 anos de serviços prestados à população. É gerido desde a fundação pela mesma congregação que se doou à cidade de Criciúma. Lá trabalharam homens e mulheres que fizeram parte da história e da construção da nossa cidade. O Hospital só não é sólido em seus dias atuais pela ineficiência de gestores públicos incapazes de cumprir com suas obrigações. Srs. gestores, primeiramente paguem suas dívidas. O prefeito de Criciúma não tem o direito de levar a incompetência pública à administração do São José.