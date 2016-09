Política e saúde

Marinho Búrigo é ortopedista, cirurgião do joelho, pós-graduado em Medicina do Esporte e mestrando em Fisiologia do Exercício na Unesc.

No momento em que escrevo essa crônica, as notícias ainda dão conta de que o hospital São José não foi contemplado na distribuição dos 100 milhões de reais encaminhados da Assembleia Legislativa para o Executivo estadual a ser usado na saúde. Eu espero que esse quadro mude ao longo da semana, mas o simples fato de no primeiro movimento do Estado o hospital não ser contemplado, é um descaso com a população do sul catarinense. São 5 ou 6 deputados estaduais do Sul (não vou gastar tempo com pesquisa no Google), e espero que eles deem dignidade ao voto que receberam, movimentando-se em prol de seus eleitores, pois estão lá como representantes do povo, que é, no fim, o único agredido por esse ato do executivo estadual.

É de conhecimento de todos que o hospital é credor do Estado por uma dívida, única e exclusivamente, relacionada com o atendimento à população via SUS. Dívida esta, questio-nada e comprovada via auditoria externa nas contas do hospital, a pedido do próprio Estado. Os menos avisados desconhecem que o Executivo tenta "punir" o hospital por ter cobrado em processo judicial esta dívida, chegando ao ponto do bloqueio das contas do Estado. Outro ponto reside no fato que o Estado enxerga o dinheiro aplicado na me-lhoria e expansão do hospital como algo compensatório e suficiente para cobrir a dívida. Mas o problema maior é que o déficit no contrato firmado entre as partes, que inclui o município, segue aumentando mensalmente pelo desequilíbrio entre o que é, ou deveria ser, pago, e aquilo que o hospital atende, que é sempre a mais do que o firmado em contrato.

O Governo do Estado já negligência há muitos anos o Sul ao não assumir os gastos e a gestão do Hospital Santa Catarina. Enquanto, no norte do Estado e na capital, banca milhões mensais na estrutura de hospitais infantis, aqui relega ao município de Criciúma o pagamento de uma conta que é regional, que extrapola a AMREC, atingindo AMUREL e AMESC. E agora tenta inviabilizar o pagamento da dívida que tem com o São José por má vontade política. Como se fosse um equívoco da instituição, ou de qualquer outro cidadão, cobrar do Estado e dos políticos lá estabelecidos como nossos representantes, aquilo que nos é de direito.

O momento é das nossas entidades civis mobilizaram-se e fazerem questionamentos aos nossos deputados, exigindo deles que cobrem o mesmo grau de representatividade do sul na distribuição desses recursos. As eleições municipais em curso não podem tirar o foco daquilo que é preciso construir para os próximos 2 anos ainda nessa gestão estadual. O Hospital São José precisa desses recursos para adequar sua gestão, e manter o atendimento à população.