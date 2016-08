Pokémon - O impacto na convivência social e no ambiente de trabalho

Andrea Deis - é gestora de carreiras, Master Coach e pedagoga

O que poderá acontecer com a nossa sociedade? Com nossos jovens?

Os admiradores de Pokémon falam que o jogo está socializando as pessoas, enquanto outros falam que o jogo está alienando a sociedade.

Por um lado, um desenvolvimento tecnológico impossível de controlar, faz parte das novas tendências e de uma nova geração.

Assim como outras chegaram fazendo muito barulho e criando novos hábitos da população, como a telefonia móvel, os vídeos games, acesso WI FI de fácil acesso, como tantas outras.

Um forte traço da geração do milênio é que ela se desenvolveu-se numa época de grandes avanços tecnológicos, com mais facilidades e desejos materiais e em um ambiente muito mais urbanizado.

Uma geração exposta a alto nível de informação, que se distancia cada dia mais dos trabalhos braçais e ganhadora de "prêmios" e facilidades materiais em troca de pouco ou nenhum esforço. Em parte, este processo ocorreu devido a uma aparente compensação a partir dos pais, ori-ginários da geração X, possivelmente tentando compensar a lacuna material pelo qual podem ter passado, se comparadas as prosperidades econômicas da geração X com a da Y. Ao mesmo tempo, possivelmente tentando viver um nível de materialismo econômico através de seus filhos e netos.

A geração da compensação, onde a X o maior desejo era construir e a Y usufruir...

O que me preocupa é a "zumbinização" que pode ocorrer com este tipo de estímulo, um "bando" de pessoas que se guiam por um aplicativo e podem se esquecer dos seus reais interesses e responsabilidades se afastando até da sua própria personalidade.

Estamos vivendo a mundo de mudanças cultu-rais, onde o líder do século XXI terá que vencer as barreiras da nova época, tais como: a urbanização, a orientalização, a robotização e a precificação da natureza e quanto mais nossa mente estiver "sã" mais conscientes estaremos para fazermos nossas escolhas.

O aplicativo está inclusive usando o tempo dos adultos, que podem se distanciar dos seus propósitos principais.

Um traço da época também é que cada vez menos nos comunicamos pessoalmente com as pessoas, utilizamos de vários recursos hoje disponíveis, a pergunta que fica é: O ser humano estará cada vez mais distante do próprio humano e de si mesmo? Seremos conduzidos para um mundo virtual?

Pensar hoje significar cuidar do amanhã. Moderação e pensamento crítico poderão nos ajudar neste momento.

Não podemos dizer não aos avanços tecnológicos, mas também não podemos nos esquecer que vivemos em um mundo terrestre motivado 100% pelas nossas emoções e resultados.