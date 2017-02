Pesquisa, ensino e extensão nas coleções do Museu de Zoologia da Unesc

Prof.ª Morgana Cirimbelli Gaidzinski - Coordenadora do Museu de Zoologa da Unesc

O Museu de Zoologia Prof.ª Morgana Cirimbelli Gaidzinski, da Unesc, possui um dos mais significativos acervos zoológicos do estado de Santa Catarina, tornando-se referência para estudos de fauna no sul do Brasil. O acervo é composto por mais de 4 mil itens, incluindo exemplares em álcool, taxidermizados, peles, esqueletos, ninhos, ovos e coleções menores de peças anatômicas.

Muitas espécies encontram-se ameaçadas de extinção, de acordo com os critérios da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Neste sentido, as coleções constituem-se base de dados essencial para os estudos de caracterização e de impacto ambiental.

A visitação pública, com entrada gratuita, confere representatividade na conscientização do respeito à vida e à diversidade ambiental. As exposições de longa duração, com aproximadamente 1,5 mil espécimes, revelam a diversidade da vida animal e informam sobre as constantes ameaças responsáveis pela redução significativa da vida animal no planeta.

É possível conhecer a menor espécie de tamanduá do mundo, o tamaduaí, bem como a maior, o tamanduá-bandeira, ameaçado de extinção. Além disso, é possí-vel comparar as diferentes espécies de primatas, como o macaco-barrigudo, mico-leão-dourado, bugio e chipanzé, também ameaçados de extinção. Ainda é possível contemplar a beleza das formas e das cores dos mais de 400 espécimes de aves e se surpreender com o tamanho de uma baleia-de-Bryde, com 13,5 mde comprimento, e de uma pele de sucuri, com mais de 6m de comprimento.

As exposições do Museu de Zoologia utilizam dioramas, que representam a realidade do ambiente, possibilitando a observação da interação dos animais e os habitats das diferentes espécies. Eles são utilizados como estratégia didática, na perspectiva de aproximação do público com o conhecimento da vida animal, exercendo papel importante na sensibilização para conservação da natureza.

As coleções do Museu de Zoologia estão divididas em científicas e didáticas.

As coleções científicas são as principais do museu, pois são destinadas à pesquisa científica e possuem valor inestimável, contribuindo na formação de pesquisadores e de diversos profissionais, além do desenvolvimento de projetos dos alunos de graduação e pós-graduação. Elas também servem de apoio aos trabalhos de iniciação científica, constituindo a base para o conhecimento e a conservação da diversidade biológica.

As coleções didáticas servem de apoio para as aulas práticas dos cursos de graduação e como material didático para os estágios supervisionados do curso de Ciências Biológicas. Essas coleções são disponibilizadas para professores, a fim de promover um permanente intercâmbio entre a universidade e as redes de ensino da região sul catarinense.

Nas ações educativas do Museu, essas coleções ajudam a estimular nos alunos a curiosidade e o interesse pelo mundo natural, por meio da observação e do manuseio do acervo em atividades educativas, como cursos, palestras e oficinas, despertando a va-lorização da vida em suas múltiplas formas.

Vinculado à Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (Propex), o Museu, por meio de suas coleções, tem contribuído com o processo educativo, cultural e científico, que, de forma indissociável, integra e arti-cula o ensino e a pesquisa, possibilitando uma relação transformadora entre universidade e sociedade.

Se você ainda não conhece ou faz algum tempo que passou por aqui, venha nos visitar e conhecer essa diversidade, que está acessível a todos, sem custos.