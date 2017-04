Permita-se, sentir!

Mariane Valentim da Silva - CRP 12/12283 - Membro da Ceres - Associação Criciumense de Apoio a Saúde Mental.

Sem sentimento não há existência, não há vida, por isso, sentir significa estar vivo e compreender nossos sentimentos é compreender nossa reação ao mundo que nos cerca. Segundo Viscott (1982), a única maneira para nos sentir livres e sermos nós mesmos é estar sempre em contato com nossos sentimentos, pois são eles que nos trazem para a realidade.

Os sentimentos podem ser divididos em duas classes: os positivos e os negativos. Muitas vezes, nós não nos permitimos viver os sentimentos negativos, pois eles interferem no nosso prazer e bem-estar, além de consumir nossas energias. Assim, percebe-se uma grande falta de compreensão sobre os sentimentos e principalmente sobre a felicidade/alegria.

As pessoas acabam vivendo em busca de uma felicidade plena e não se permitem estar tristes, viver um luto, sentir raiva, pois tem-se a ideia de que temos que ser felizes o tempo todo. Aí está uma grande armadilha, porque os sentimentos vem por uma razão e com uma função, sendo assim, quando um sentimento é evitado seus efeitos são prolongados e tornam-se cada vez mais difícil de lidar com eles. Afinal, problemas sempre teremos e não dá para fingir que eles não existem.

Certa vez, ouvi que "amadurecemos com os danos e não com os anos". Você já parou para pensar em quanto amadureceu após passar por momentos difíceis, e de sofrimentos, em sua vida? Os problemas, e consequentemente os sentimentos negativos, trazem consigo a chance de estarmos em constante crescimento e amadurecimento pessoal.

Se você se permitir experimentar os estágios naturais das emoções sem tentar evitá-las, se tornará capaz de dissipar de maneira mais completa sua dor. E sua energia voltará com mais rapidez, juntamente com sua criatividade e produtividade, sendo capaz de vivenciar novas sensações.

E é assim, aprendendo a permitir que os sentimentos corram livremente, que seremos mais honestos com a nossa essência, trazendo a possibilidade de viver momentos de felicidade e realização. Sem isso, nossa existência seria dissipada na incessante tentativa de alcançar a felicidade constante e sermos condenados a ser alguém que não somos.