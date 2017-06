Pedal, reflexão e atitudes de cuidado com a Casa Comum

Mayara Cardoso

Prof. José Carlos Virtuoso - Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Valores Humanos da Unesc

O cuidado com a casa comum, a mudança de atitude e a sensibilização para um mundo mais humano, fraterno e ecológico. Nunca,nessa breve história da humanidade, estivemos tão desafiados a adotar um novo receituário em nossa relação com o planeta para um futuro melhor. Promover reflexão sobre este aspecto é o objetivo maior da 12ª Semana de Meio Ambiente e Valores Humanos que a Unesc promove entre os dias 4 e 7 de junho.

Ao se considerar a concepção de um meio ambiente sistêmico, em que tudo está interligado e interdepende, pretende-se discutir temáticas que nos ajudem a compreender melhor a nossa atual realidade socioambiental, a começar pela questão dos recursos hídricos, pois coloca nossa região em situação de vulnerabilidade hídrica, em virtude da contaminação de dois terços dos riospeloesgoto doméstico, pela mineração e por uso de agroquímicos na agricultura, dentre outras fontes poluidoras.

Dessa forma, propõe-se dar ênfase à questão da água por meio da realização do 1º Giro Ciclístico Rota do Rio Mãe Luzia, que vai mobilizar ciclistas em defesa da bandeira da recuperação do Rio Mãe Luzia. Pretende-se, com essa iniciativa, fortalecer um movimento articulado pela comunidade regional, motivado pelo livro "Era uma vez o Rio Mãe Luzia", lançado em 2014, pelo professor Carlos Renato Carola e o historiador Nilso Dassi.

O evento ciclísticoé um dos pontos altos da programação, no qual são esperados mais de 500 ciclistas para um percurso de aproximadamente 80 quilômetros, a partir das 7 horas, no dia 4 de junho (domingo), na nascente do Rio Mãe Luzia, em Guanabara, no município de Treviso, até à sua foz, em Araranguá, finalizando a atividade às 12h. O trajeto abrangerá os municípios cortados pelo rio: Siderópolis, Nova Veneza, Criciúma, Forquilhinha e Maracajá. Será uma grande oportunidade para a população envolvida pensar sobre a importância de buscarmosas condições políticas e técnicas para a realização de projetos que melhorem asituação atual do rio, devolvendo, assim, a esperança do retorno da vida ao longo do seu leito.

Da temática hídrica, com a iniciativa em defesa da recuperação do Rio Mãe Luzia, a semana terá sequência no dia 5 de junho (segunda-feira), no Dia mundial do Meio Ambiente, e nos dias seguintes, discutindo assuntos que dão aporte ao seu tema central: as questões socioambientais e os cuidados com a Casa Comum.Serão realizados debates,palestras e outras atividades educativas acerca de várias temáticas que afetam à vida. Ganharão destaque temas comomobilidade urbana e acessibilidade, economia solidária, segurança alimentar, resíduos sólidos, ética, direitos humanos, educação ambiental, dentre outras.

O mundo que desejamos, sustentável, humanamente fraterno e ético no trato com as demais formas de existência, compreende um processo em construção. Um sonho que esperamos continuar alimentando, ao estimular para que todos nós adotemos novas práticas para com o ambiente de vida, por um futuro de dignidade e cidadania planetária.