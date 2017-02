Os três pilares para a longevidade, saúde e equilíbrio

Dr. Marcelo Bertolami - Cardiologista

Vidas

Para ter melhor qualidade de vida é preciso aliar alimentação equilibrada a exercícios físicos, certo? Sim. Mas, além disso, outro fator fundamental para um estilo de vida saudável às vezes é esquecido: uma boa noite de sono.

Segundo estudo divulgado, "a privação parcial do sono causa mudanças significativas em dois importantes mecanismos de regulação da função cardiovascular, que têm grande impacto no desenvolvimento de doenças do coração". Quem dorme menos que 5 horas por dia tem um risco maior de apresentar algum problema relacionado ao órgão, segundo o estudo.

Para o cardiologista Marcelo Bertolami, do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, os chamados "Pilares da Longevidade" devem fazer parte da rotina de todos. "Praticar esporte, se exercitar, ter uma alimentação equilibrada e dormir a quantidade certa para o seu organismo é indispensável para quem busca melhorar a qualidade de vida".

A alimentação equilibrada fornece ao corpo os nutrientes importantes para o melhor desempenho nos exercícios físicos. E, além disso, o descanso adequado também deve ser considerado para o bem-estar individual: "Muitas pessoas passam diariamente por situações estressantes e não percebem. Preocupações diárias com problemas pessoais, excesso de trabalho e outras causas podem desencadear reações no organismo. Sem dúvida, é muito importante descansar bem à noite para a mente estar boa no dia seguinte", completou.

Por isso, concentre-se em melhorar cada um destes três pilares e anote as dicas do Dr. Marcelo Bertolami, assim você estará um passo a frente para desfrutar de um estilo de vida saudável!

Exercite-se!

O sedentarismo tem sido considerado um grande problema de saúde pública por também poder ter implicações na saúde do coração. Portanto, pratique exercícios físicos! O que inclui andar na rua, subir escada, fazer trabalhos físicos domésticos, fazer práticas físicas de lazer. Lembre-se: procure sempre a orientação de um profissional especializado.

Durma bem!

É cada vez mais comum em nossa sociedade pessoas se privarem parcialmente do sono durante a semana, tentando recuperá-lo nos fins de semana. Essa prática pode fazer mal à saúde, causando irritabilidade e dificuldade de concentração. Por isso, para que seu dia seja mais produtivo, você precisa de uma quantidade adequada de sono. Uma noite mal dormida pode afetar negativamente a sua saúde e atrapalhar a busca por um estilo de vida saudável.

Foco na alimentação!

Uma alimentação balanceada traz diversos benefícios para a saúde. Aumentar a variedade de frutas, verduras e legumes nas refeições ajuda a sair da monotonia e deixa qualquer prato mais colorido e nutritivo. Por fim, não é preciso restringir nenhum tipo de alimento do dia a dia, inclusive as gorduras! Com moderação, as gorduras boas exercem um papel importante na saúde, inclusive na saúde do coração! Elas estão presentes em peixes, castanhas, além de óleos vegetais e produtos feitos à base deles. Para quem tem colesterol elevado, o consumo de fitoesteróis, presentes em alguns cremes vegetais, também pode ser uma estratégia para manter o colesterol dentro dos parâmetros adequados, por meio da alimentação.