Os solavancos e o fim da ferrovia Dom Pedro I

Ruy Hülse - Presidente de Honra do SIECESC

Em que pese a edição do Decreto Imperial de 22 de dezembro de 1883 pelo qual o governo concedia a permissão para o financiamento da "The Dom Pedro I Railway Company Ltda", da publicação dos Estatutos da Companhia e a nomeação, pelos ingleses, de Sebastião Braga para representante da Companhia no Brasil; a construção da ferrovia entra em declínio.

As forças políticas da Província do Rio Grande do Sul sugeriam um novo traçado da ferrovia, margeando o rio dos Sinos, em direção a São Leopoldo.

Por outro lado, discutia-se a lega-lidade da concessão de Barbacena e os prejuízos que causariam ao go-verno a construção da ferrovia Dom Pedro I.

No Desterro, no dia 13 de julho de 1884, reuniram-se mais de 100 pessoas, no clube 12 de agosto, contra a ideia de levar a ferrovia Dom Pedro I até o porto de São Francisco. Dizia-se, inclusive, que o Imperador Dom Pedro II compactuava com esta ideia.

Os jornais "Regeneração e Despertador" denunciavam o boicote que os deputados rio-grandenses, faziam contra a importante obra.

A Câmara Municipal do Desterro, em 1885, envia uma representação ao Governo Imperial, para pedir a imediata construção da ferrovia Dom Pedro I.

De solavanco em solavanco o sonho acalentado por Sebastião Rodrigues ia se desfazendo; bem ao gosto dos políticos da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul.

Em 04 de fevereiro de 1884, chega ao Desterro a Comissão Fiscal da Estrada de Ferro, designada pelo Governo Imperial, sendo recebida festivamente.

No decorrer dos trabalhos surge por parte do presidente da Comissão Fiscalizadora; o engenheiro Firmo Mello, proposta para um novo traçado da ferrovia, que fosse menos dispendioso aos cofres públicos.

Comentava-se, publicamente, que o presidente da Comissão teria sido subornado para criar dificuldades para a implantação da ferrovia; comentários que o mesmo estranhamente não contestava.

Em novembro de 1885 explode a notícia que o Parlamento autorizou o Governo, a rescindir os contratos com todas as ferrovias que não fossem prioritárias; incluindo-se a Dom Pedro I.

Termina assim de forma patética o ideal de um ilustre brasileiro e dos catarinenses. Sebastião Rodrigues Braga falece na cidade do Rio de Janeiro em 07 de junho de 1890, em decorrência de longa enfermidade contraída na Província de Santa Catarina.