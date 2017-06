Os paradigmas e a valorização humana

Mayara Cardoso

Prof. João Alberto Batanolli - Responsável pelo Programa Ânima Unesc

Conforme a professora Cátia Lopes, paradigma é um termo com origem no grego, paradeigma, que significa modelo, padrão. No sentido lato, corresponde a algo que vai servir de modelo ou exemplo a ser seguido em determinada situação. São as normas orientadoras de um grupo, as quais estabelecem limites e determinam como um indivíduo deve agir dentro desses limites.

Em nossa mente, um paradigma é uma forma de ver ou entender algo, um modelo de interpretação, um padrão de referência. Quando nos deparamos com alguma situação, com um problema ou com qualquer coisa que requeira de nós uma opinião, um ponto de vista ou uma decisão, recorremos aos nossos paradigmas para interpretar a situação. Paradigmas são mapas que construímos para que possamos interpretar e nos guiar na realidade da vida.

Ainda que não tenhamos formação específica na área, como gestores, temos que nos "antenar" às mudanças de paradigmas e acompanhá-las naquilo que vemos que é bom para todos. Muita coisa está mudando no mundo das organizações. Trago aqui, então, apontamentos do professor Júlio César Vasconcelos sobre algumas quebras de paradigmas nesse campo que a todos interessa.

Paradigma 1: O objetivo de uma empresa é a obtenção de lucro a todo custo, não importando para isso os meios utilizados. O fim justifica os meios. Quebra do paradigma: o verdadeiro objetivo de uma empresa, na sua essência, qualquer que seja o seu ramo de atividade, é a contribuição para o bem-estar social e para a valorização do ser humano. O lucro, apesar de absolutamente necessário, é consequência dessa contribuição. Empresas que investem de maneira responsável no desenvolvimento sustentável e estabelecem a primazia do homem sobre o trabalho são empresas que apresentam elevados índices de rentabilidade.

Paradigma 2: O ser humano é um recurso, um recurso humano que, como tal, pode e deve ser substituído ou descartado a qualquer momento ao primeiro sinal de problema ou de crise no mercado. Quebra do paradigma: pessoas são o maior patrimônio de uma organização e, como tal, não podem ser maquiavelicamente descartadas, pelo contrário, devem ser valorizadas em termos de investi-mento, participação e reconhecimento. Demissões representam perda do capital intelectual da organização e devem a todo custo ser evitadas.

Paradigma 3: O ser humano é preguiçoso por natureza, tem aversão ao trabalho, por isso deve ser fiscalizado e controlado a todo instante, caso contrário não gerará produtividade. Quebra do paradigma: o ser humano, independentemente do nível hierárquico que ocupa, quando devidamente reconhecido e valorizado, apaixona-se pelo seu trabalho e gera elevados índices de produtividade.

Paradigma 4: A empresa é composta de cabeças pensantes - ocupadas pelos profissionais lotados nos cargos de chefia - e de mão de obra - ocupada pelos empregados operacionais. Aos ocupantes dos cargos de chefia compete pensar; aos dos cargos operacionais compete produzir. Quebra do paradigma: não existe mão de obra, existe cabeça de obra. A empresa é composta de cabeças pensantes, independentemente do cargo que o empregado ocupa. Todos podem e devem utilizar o conhecimento como forma de alavancar a produtividade.

Paradigma 5: O bom empregado é aquele que não contesta as ordens dos chefes. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quebra do paradigma: o bom empregado é aquele que contesta, de forma adequada, respeitosa e no momento certo, as ordens dos seus superiores imediatos. Ouvir os colaboradores, sempre que possível, antes de tomar uma decisão, leva à obtenção de comprometimento e a bons resultados.

Esses são apenas alguns modelos e crenças que dominaram nossas organizações e mentalidades durante muitos anos. Muita coisa está mudando, não apenas nas organizações, como também na ciência, na cultura, na própria concepção do ser humano como ser biopsicossocial. Mas isso é assunto para outros artigos.