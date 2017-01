Mário C. Búrigo Filho Ortopedista cirurgião do Joelho - Médico do Esporte - Mestrando em Fisiologia do Exercício - CRM/SC 13463

Em 1956, Julio Cortázar escreveu no livro "Final do jogo" um conto sobre os axolotles, ou axolotes, como queiram. Imagino eu que ele jamais pensou que esses seres seriam objeto de investigação da ciência moderna quando escreveu o conto. Os axolotles são uma espécie de salamandra capaz de refazer seus membros quando os perdem. Não, lagartixas não são iguais. Estas quando perdem o rabo, e tão somente ele, refazem o rabo. Os axolotles, magnificamente, são capazes de refazer suas patas, sejam elas dianteiras ou traseiras. E ainda existe uma espécie deles capaz de sobreviver a períodos de seca enterrados na terra, numa forma latente, como um urso que hiberna, até que a estação das chuvas lhes dê de volta a vida.

Por tal motivo, estes seres têm sido amplamente estudados pela ciência genética na tentativa de se identificar o gene capaz de nos fazer entender essa capacidade que nos falta, recriar membros perdidos. Paralelo a isto, a robótica vai fazendo avanços além do imaginável, e criando próteses incríveis, porém ainda pouco acessíveis do ponto de vista financeiro. Depois da identificação completa do genoma humano, ainda não sabemos direito aonde esses caminhos podem nos levar. Seguimos estudando, esta é a função da ciência.

Isso mostra a necessidade de se respeitar a vida do planeta. Temos muito que aprender com as formas de vida adaptadas na natureza, e como delas tirar lições para a nossa sobrevivência. A consciência do coletivo começa a partir da observação e valorização de como esses seres chegaram até aqui conosco.

O personagem do Cortázar passa horas e dias a observar os axolotles a viver no aquário de Paris, até o ponto em que se transforma em um deles, absolutamente sem consciência, nem de si próprio, nem do convívio em sociedade. Nada tão atual. E isto também precisa ser estudado. O convívio social está cada vez mais complicado. A intolerância e a falta de bom senso dominam o senso comum. No contexto histórico, os 60 anos que separam o conto do nosso viver não significam nada. A tecnologia nos trouxe uma noção temporal equivocada. Cortázar estava certo, os axolotles já tinham total relação com a mo-dernidade antes mesmo de a ciência tentar decifrar seus genes.