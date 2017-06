O Visconde de Barbacena inicia efetivamente a construção da Ferrovia Dona Tereza Cristina

Ruy Hülse - Presidente de Honra do SIECESC

Em que pese todas as celeumas levantadas em função da ferrovia Dom Pedro I, ligando Desterro a Porto Alegre, projetada, praticamente na mesma época; o Visconde de Barbacena inicia a construção da ferrovia Doma Tereza Cristina.

Valendo-se do seu grande relacionamento com o Imperador Dom Pedro II e da sua condição de ter sido representante do Brasil junto ao governo Inglês, Barbacena teve facilitada a implantação do seu projeto.

Dispondo de uma grande área de terra em Passa Dois, localizada em Minas (hoje Lauro Müller) e tendo a seu favor a Lei Imperial 740 de 20 de maio de 1874; que lhe autorizava construir uma ferrovia ligando Imbituba a Minas não lhe foi difícil conseguir a parceria desejada, junto ao meio financeiro da Inglaterra.

Associou-se aos ingleses e organizou a "The Dona Tereza Cristina Railway Company Limited" e a "The Tubarão Coal Mining Company Limited"; destinada a minerar carvão em Passa Dois.

Para a construção da ferrovia iniciada em 1881, foram contratados vários engenheiros e técnicos ferroviários; dentre os quais, o engenheiro John Edward Hartley, com larga folha de serviços prestados na construção de ferrovias.

Hartley havia, inclusive, participado da construção de ferrovias no Paquistão, na Índia e na África do Sul.

Faleceu em 03 de agosto de 1883, na condição de Superintendente do contrato para a construção da ferrovia Dona Tereza Cristina. Está sepultado no cemitério de Laguna, num túmulo simples e abandonado, sem que nunca se tenha colocado ao menos uma flor em sua homenagem, junto ao seu túmulo.

Outro engenheiro ferroviário contratado e especializado em tração foi John Albert Hookham. Hookham foi avô paterno da célebre bailarina inglesa Margot Fonteyn, casada com Roberto Arias, pertencente à tradicional família de políticos do Panamá. Viveu os últimos dias da sua vida na cidade do Panamá, onde faleceu.

Voltaremos ao assunto oportunamente.