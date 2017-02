O sofrimento do esquecido Hipócrates

Mário C. Búrigo Filho Ortopedista cirurgião do joelho - Médico do Esporte - Mestrando em Fisiologia do Exercício - CRM/SC 13463

Dizem que uma verdade só é verdade quando guardada a dois, sendo que a segunda pessoa deveria sumir o mais rápido possível. A fofoca não entra no rol dos 7 pecados capitais, mas é umas das grandes tentações do ser que afrontam a dignidade humana. A sociedade do espetáculo, onde a imagem é mais importante do que seu conteúdo, onde ser a fonte primária de uma informação é mais valioso do que averiguar previamente a veracidade da seu conteúdo, domina as redes sociais.

Umas das coisas mais importantes que regem os princípios da relação médico-paciente na Medicina, senão a mais importante, é o sigilo médico. Uma espécie de... aquilo que acontece em Vegas fica em Vegas, proclamada desde os princípios do juramento de Hipócrates, e esquecido nos dias atuais por alunos de Medicina que passam pela cadeira de Bioética de maneira desapercebida achando que aquele conteúdo não tem importância alguma na sua formação. É uma crise de valores de formação da nação, que começa com a desvalorização e o desrespeito aos professores no ensino básico e médio, e chega àqueles, que em tese, deveriam estar preparados para compreensão dos valores nas relações humanas. Na Medicina é o cientificismo passando por cima da empatia.

Vazar informações pessoais no momento em que o paciente se encontra no seu momento mais vulnerável é uma espécie de estupro psicológico público, independentemente de ser com persona-lidades públicas, ou não, como aconteceu em um dos hospitais mais qualificados do país. Somente o paciente tem direito a dar informações a outros sobre sua vida pessoal. Não se ter a dimensão disso enquanto profissional médico trata-se de um desvio ético grave e uma falha de caráter pessoal. Falha em não haver prestado atenção aos princípios deontológicos que orientam a profissão que escolheu.

O que me causa maior frustração, é observar que essas falhas de construção do conhecimento profissional são reflexos da perda dos valores básicos que observamos cotidianamente na sociedade brasileira. Os princípios do juramento de Hipócrates foram construídos com base no princípio do bom convívio em sociedade, antes ainda do que ter por base apenas doutrinas médicas. Hipócrates sofre, eu sofro e tantos outros profissionais de retidão aqui e Brasil afora sofrem. Mas a cura não está na Medicina, está no resgate dos valores de educação e respeito ao outro que deixamos pelo caminho.