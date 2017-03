O simples segredo do engajamento

Mayara Cardoso

Ouve-se que, para uma organização alcançar suas metas e objetivos, o segredo é conseguir engajar seus profissionais, alinhando-os aos propósitos e às estratégias da organização. Parece simples, mas na prática a teoria se mostra mais difícil de ser aplicada. Acredita-se que esta dificuldade se apresenta pelo fato das organizações não demonstrarem claramente o quanto elas se importam com seus profissionais,por meio de políticas e ações de valorização.

A Unesc procura demonstrar preocupação e cuidado com seus profissionais, por meio de programas e políticas definidas e divulgadas em seus diversos canais internos de comunicação. Neste sentido, para que o profissional da Unesc possa crescer em sua carreira, anualmente são disponibilizadas dezenas de oportunidades para desenvolvimento profissional, por meio do plano de capacitação, que oferta mais de 9 mil horas de cursos de desenvolvimento pessoal e profissional, além da oportunidade de participar de cursos e encontros fora da instituição, aumentando seu network e aprimorando sua atuação profissional. Na Unesc, também há afacilidade de acesso ao estudo para o colaborador e seus dependentes, com bolsas de graduação e pós-graduação,

Desde 2014, a Unesc mantém também o Ânima, um programa que promove a qualidade de vida no trabalho, além de incentivar as relações colaborativas entre profissionais e equipes. Atividades como o Tour UNESC, meditação, tai chi chuan, yoga, pronto-acolhimento e saídas de campo possibilitam ao profissional expe-riências de autoconhecimento, integração de equipes e de ampliação de sua visão sobre o tamanho e a importância da Universidade na comunidade. Todas essas ações visam a um melhor ambiente de trabalho e promovem o espírito de equipe e de colaboração entre as pessoas. O Ânima foi recentemente reconhecido pelo Prêmio Ser Humano SC - 2016, na categoria projeto socioambiental, promovido pela ABRH-SC (Associação Brasileira de Recursos Humanos).

Neste processo de valorização humana, também são relevantes os relatos diários dos profissionais que atuam na Instituição, que dizem se sentir valorizados, porque são respeitados por seus gestores, e que isto é um sinal que ultrapassa o ganho material; que se sentem satisfeitosem trabalhar em uma instituição de ensino que tem como marca a cultura do acolhimento. A valorização humana e profissional na Unesc vem de um estilo de gestão que dá liberdade para as pessoas trabalharem, pois se confia no potencial das equipes. Vem do reconhecimento, do muito obrigado, das ações e das relações que fazem aflorar no profissional Unesc o sentimento de pertença. Isto se mostra desde um simples "bom dia" até o fraterno abraço de nossos colegas.

O simples segredo do engajamento das equipes está na forma de valorizar as pessoas, e a Unescentende que não basta apenas ter programas de valorização, pois é necessário "ter alma e forma" para pôr tais políticas e programas em práticas, a fim de efetivamente tocar o coração das pessoas e engajá-las neste grande objetivo de mudar a vida de outros cidadãos, por meio do ensino, pesquisa e extensão, que é a essência da nossa Universidade Comunitária.