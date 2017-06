Mário C. Búrigo Filho Ortopedista cirurgião do Joelho e Médico do Esporte - Mestrando em Fisiologia do Exercício - CRM/SC 13463 RQE 6544/14473

Eu já não rio com facilidade. Meus fi-lhos dizem que estou ficando rabugento. No fundo acho que sempre fui, só estou piorando. Mas como não rabujar se tudo parece piorar na nossa volta. Parece não haver perspectiva alguma de uma sociedade melhor para eles no futuro.

Em um país que se regozija com a tragédia humana alheia, há sempre alguém à espreita com um celular a postos para ser a fonte primária da desgraça de outrem. Quando não filma, tem que ser o primeiro a postar no grupo de WhatsApp. Ah, mas é apenas nas redes sociais! Não, não é. São comportamentos que se reproduzem no nosso cotidiano. Onde o viver coletivo não consegue sobrepujar individualismos.

Preconceitos e piadas sem graça se reproduzem aos borbotões na calada da internet, e se mantém vivos na "deep web" do nosso insconsciente. É como a violência, tudo parece normal até atingir-nos. Mas aí já não dá mais tempo de reclamar. A reflexão vira sofrimento.

Refletir sobre nossos atos é fundamental. Todos eles têm consequências. Boas ou más, mas tem. Quanto mais novos somos, menos responsáveis nos sentimos por nossas atitudes. Porém, não há idade para que uma atitude evite ou produza aquilo que se chama efeito borboleta. Já dizia o poeta, gentileza gera gentileza.

Vida de palhaço não anda nada fácil, a concorrência anda grande. Os vídeos e imagens hoje se viralizam de maneira mais rápida que a própria fisiologia viral. Única e exclusivamente porque há uma nova espécie humana: os reprodutores das redes sociais. São aqueles que replicam simultaneamente para todos os seus contatos, todos os conteúdos que chegam a si, sem o mínimo critério reflexivo. A fonte e a veracidade pouco importam. O MC Catra com toda sua capacidade reprodutora passa vergonha diante dessa espécie. Como será que Freud explicaria isso nos dias atuais? O reprodutor viral.

O critério é não haver critérios. Banaliza-se tudo. Sexo, drogas, a estupidez, o preconceito, a burrice e a própria consciência. O importante é reproduzir. São meios modernos para um velho instinto animal do "Homem macaco". Eu penso que ainda prefiro ser chamado de rabugento pelos meus filhos. Como disse o Belchior: "a minha alucinação é suportar o dia a dia e meu delírio a experiência com coisas reais".