O que você tem a ver com a defesa das prerrogativas profissionais?

Mayara Cardoso

Fábio Jeremias de Souza - Presidente da OAB Criciúma/SC

Luiz Henrique Baldessar Gava - Presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas - OAB Criciúma/SC

A Constituição Federal dispõe no art. 133 que o "advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei."

Como decorrência desta opção pelo Constituinte, a legislação pátria confere ao profissional da advocacia uma série de prerrogativas que garantem o livre exercício profissional.

Como exemplo, podemos destacar: a garantia do sigilo profissional; a ausência de hierarquia entre a magistratura, a advocacia e o ministério público; a conversa reservada com seus clientes; a inviolabilidade por seus atos e manifestações em juízo; bem como o livre acesso aos processos judiciais e administrativos, tudo previsto na Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

Entretanto, devemos refletir sobre os fundamentos axiológicos deste arcabouço normativo, como forma de compreender a importância de tais dispositivos.

A advocacia é a profissão que leva o cidadão ao Estado, nos pleitos judiciais ou administrativos. São eles, as advogadas e os advogados, que, com sua credencial, sua preparação técnica e sua voz, garantem o exercício pleno da cidadania.

A advocacia, assim, precisa de garantias para o cumprimento do seu mister. Como ninguém pode ser privado de seus bens e de sua liberdade sem o devido processo legal, conclui-se que as prerrogativas profissionais, antes de serem direitos dos advogados, são direitos dos cidadãos brasileiros.

Devemos, pois, entender a função desta nobre e belíssima profissão. Em tempos difíceis, em que se insinua a criminalização da advocacia, em que alguns desavi-sados confundem o cliente com o profissional que o defende, a sociedade precisa entender e apoiar os advogados e advogadas do nosso País.

Como sacramentou Raymundo Faoro, ex-Presidente do Conselho Federal da OAB, quando em 1977 instalou a Subseção da OAB de Criciúma: "Estamos, os advo-gados, agora como sempre, onde estávamos e esta coerência nos fortalece e nos dá autoridade para o combate, sem temer os riscos que a responsabilidade impõe."

Não há democracia sem cidadania, assim como não há cidadania sem uma advocacia livre.