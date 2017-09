O profissional de Secretariado

Mayara Cardoso

No dia 30 de setembro, comemora-se o dia do profissional de Secretariado em alusão ao nascimento de Lilian Sholes. Primeira mulher a utilizar a máquina de escrever em público, ela testou o experimento, criado por seu pai, na segunda fase da Revolução Industrial.

Lilian nasceu em 30 de setembro de 1850, e após 100 anos de sua morte, muitas empresas de máquinas de escrever passaram a realizar concursos de datilografia no dia 30 de setembro. Os concursos começaram a se repetir anualmente, e a maioria das participantes eram secretárias. A partir disso foi criado o “Dia das Secretárias”.

No Brasil, em São Paulo, foi criada a Lei nº 1.421, de 26 de outubro de 1977, que reconhece o dia 30 de setembro como “Dia da Secretária”. Mais tarde, no dia 30 de setembro de 1985, foi instituída a Lei Federal nº 7.377, que dispõe sobre as atribuições e o exercício da profissão de Secretária/o.

Desde os anos 90 até a atualidade, vem ocorrendo mudanças significativas no perfil do profissional de Secretariado. O mercado tem exigido profissionais capazes de atuar como: a) Assessor Executivo – sendo o agente executor e multiplicador mais próximo dos executivos nas organizações; b) Gestor – veicula a prática do exercício e as atribuições e responsabilidades das funções de Secretariado, exercendo funções gerenciais, tais como capacidade de planejar, organizar, implantar e gerir programas de desenvolvimento; c) Empreendedor – promove as ideias e as práticas inovadoras com competência para implantar resoluções alternativas e inovadoras, bem como tem capacidade crítica, reflexiva e criativa; d) Consultor – estende à empresa e à sua cadeia produtiva seus objetivos e políticas; trabalha com a cultura da organização, transformando-a em oportunidades.

Durante a graduação ou o curso técnico em Secretariado, várias disciplinas da área administrativa são cursadas por esse profissional. A maioria dos cursos possui habilitação em duas ou três línguas estrangeiras, ou seja, além de todo o conhecimento no que se refere à profissão, a/o Secretária/o está habilitada/o para participar de reuniões, de eventos, de feiras e de outros projetos internacionais.

Assim como em muitas profissões, o Secretariado também possui um estigma em relação ao gênero. A maioria das pessoas acredita que apenas as mulheres atuam nessa profissão, o que não é verdade. Muitos homens estão ingressando no mercado de trabalho, bem como nos cursos de graduação nessa área. Em órgãos públicos, é muito comum a presença deles exercendo a profissão como assessores ou chefes de gabinetes.

Muitas empresas/organizações ainda não têm a compreensão da relevância desse profissional. O que se vê na prática é que existem pessoas exercendo a função sem saber que as atividades realizadas fazem parte das atribuições de um profissional de Secretariado.

Independentemente da nomenclatura que se dá ao cargo, o importante é a valorização que esse profissional deve ter. Vale lembrar, também, que a/o secretária/o é a/o detentora/detentor de muitas informações a respeito da empresa e que ética é uma importante competência.