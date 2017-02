Mário C. Búrigo Filho Ortopedista cirurgião do joelho - Médico do Esporte - Mestrando em Fisiologia do Exercício - CRM/SC 13463

Há pouco mais de um mês foi o Maracanã. Agora, nessa última semana, foi a vez do parque olímpico do Rio de Janeiro. Bombaram nas redes sociais e nas mídias jornalísticas imagens do caos estrutural e do abandono às traças em que se encontra o parque olímpico da Barra da Tijuca onde se realizou a Olimpíada há menos de um ano. Recém inaugurado e já todo dilapidado, é o enterro precoce daquilo que se poderia chamar de legado olímpico.

Na formação de atletas com intuito competitivo, por mais dinheiro que se invista em centros de treinamento, o que já não é o caso brasileiro, é fundamental a troca de experiências e o intercâmbio em competições internacionais. O parque olímpico era a chance de o Brasil nos próximos 10 a 20 anos figurar como rota de grandes eventos esportivos em diversas modalidades. Porém, sem capacidade para manter ativa a estrutura do parque de competições, o Brasil via estado do Rio de Janeiro dá fim a esta possibilidade.

Atletas não deixarão de aparecer e nos orgulhar com conquistas internacionais. Centros de formação olímpica com profissionais apaixonados pelo que fazem, e que acreditam no que o esporte pode possibilitar como fator de mudança e estabilidade social, seguirão guerreando contra tudo, e todas as dificuldades, acreditando no poder transformador que só o esporte tem. Mas, mais caro do que formar um atleta massificando a prática esportiva é lapidar aqueles com potencial atlético nos circuitos mundiais das modalidades. Custa caro, muito caro, inserir um atleta na rota internacional de competições. Tê-las acontecendo no nosso país nos traz a possibilidade de que jovens atletas possam observar e até mesmo competir precocemente com outros grandes atletas. Essa proximidade do atleta com o alto nível competitivo lhe traz a real dimensão do esforço necessário para chegar no pódio.

O país deve ter prioridades sociais, e o esporte não anda dissociado da educação, muito menos da saúde na formação do ser. O esporte é, sem sombra de dúvidas, o fator colaborador mais importante à saúde e à educação. Figurar entre potências formadoras de atletas significaria uma melhora da qualidade de vida da nossa população. Desperdiçamos bilhões e não conseguiremos alterar essa realidade.

A sina dos atletas e seus treinadores que acreditam nos seus potenciais seguirá. Os treinadores seguirão aqui garimpando e formando atletas, e estes depois rumarão para as grandes potências em busca desse intercâmbio e de melhores condições de treinamento e competição. Enquanto isso em Brasília...