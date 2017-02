O novo momento da indústria do carvão

Fernando Zancan - Presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral (ABCM)

Com o Governo Fernando Henrique Cardoso, iniciou-se o processo de privatização do setor elétrico. No setor elétrico tínhamos a Eletrosul que consumia o carvão vapor, único mercado depois de extinta a produção do carvão metalúrgico. No processo de privatização da Eletrosul foi criada a Gerasul que foi adquirida pela Tractebel Energia.

Pela resolução 304 de 28/09/1998 da Aneel, a Tractebel passou a deter a autorização de 30 anos para se estabelecer como Produtor Independente de Energia Elétrica operando as usinas termelétricas do Complexo Jorge Lacerda, incluindo a recém-inaugurada Unidade IV.

De 1998a 2000 tivemos forte crise hídrica que levou o Complexo Lacerda a operar a pleno, contribuindo com o sistema interligado para evitar o racionamento, que só ocorreu porque não tí-nhamos como escoar a energia do Sul para o Sudeste.

A presidência do Siecesc trabalhou desde essa data para obter uma legislação que garantisse uma compra mínima de carvão, o que foi obtido em abril de 2002, e permitiu que as usinas mais velhas continuassem operando, algo que se mostrou importante no novo período hidrológico crítico de 2012 até 2015.

Durante os últimos 20 anos a Tractebel, hoje Engie, operou as usinas do parque termelétrico com extrema competência, alcançando índices de disponibilidade de usinas acima da referência internacional, o que mostra que se pode usar carvões de alta cinza com eficiência.

Nesse momento temos a notícia que a Engie coloca à venda seus ativos de carvão mineral do Brasil, o Complexo Jorge Lacerda e 50% da usina em implantação na região de Candiota/RS. Não cabe a nós discutirmos a decisão empresarial e de posicionamento de mercado, mas sim vê-la como uma oportunidade.

Oportunidade de termos um novo controlador do Complexo que venha a somar, como a Engie o fez, nas lutas para que tenhamos uma política para o carvão e uma visão de longo prazo para aproveitar essa riqueza que Deus nos deu, transformando-a em desenvolvimento, emprego e renda.

A importância do Complexo Jorge Lacerda sob o ponto de vista elétrico/energético, reflete-se na segurança energética do Leste de Santa Catarina e do Sul do Brasil. Além de Santa Catarina, o Complexo proporciona estabilidade e uma melhoria no fluxo de energia para o sul do Sistema Interligado, auxiliando no controle de tensão em situações críticas.

A cadeia produtiva do carvão receberá, em 2017, recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, no valor de 807 milhões de reais, gerando na economia mais de 900 milhões de reais em impostos, taxas e salários.

O novo momento da indústria se aproxima e temos a certeza que a indústria do carvão catarinense terá novos parceiros para investir em projetos como a USITESC (Usina Termelétrica Sul Catarinense), com 340MW que contribuirão para a modernização do parque termelétrico existente há quase 39 anos. O novo momento traz, sem dúvida, oportunidades importantes para o Sul de Santa Catarina.