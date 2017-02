O Museu da Infância da Unesc é só para as crianças?

Édina Baumer - Coordenadora do Museu da Infância - infancia@unesc.net

O Museu da Infância da Unesc existe desde o ano de 2005. Localizado em quatro espaços diferentes no campus, é consi-derado um museu sem paredes. Ao longo de seus onze anos de existência, ele foi se construindo com núcleos expositivos que estão intitulados como "Infância e Paz";"O brinquedo e a rua"; "Culturas infantis na Ibero-América";"Infância na arte"; e"Infância e culturas escolares". Mas será que o Museu da Infância espera somente a visita das crianças, na maioria das vezes grupos escolares participando de ações educativas? Sim, o Museu projeta suas atividades para receber as crianças da cidade de Criciúma e região, mas não planeja participações somente para as crianças, porque todo adulto já foi criança e, como traz o filósofo Gaston Bachelard, "a infância não é uma coisa que morre em nós e seca uma vez cumprindo o seu ciclo. Não é uma lembrança. É o mais vivo dos tesouros, e conti-nua a nos enriquecer sem que o saibamos".

Nessa direção, neste ano que se encerra, o Museu da Infância promoveu cinco encontros com públicos muito especiais: acadêmicos e acadêmicas de graduação, professores e professoras da educação básica e educadores em geral, com o propósito de oportunizar a eles alguns momentos de memórias da infância. Durante esses encontros, os participantes (cerca de 200 pessoas)escutaram músicas, assistiram a vídeos e refletiram sobre um referencial teórico voltado para algumas questões sobre a memória e a infância. Além disso, visitaram alguns núcleos expositivos,cujos objetos - do acervo do Museu da Infância -fizeram com que eles se lembrassem de suas infâncias, da infância do passado e da infância do presente, compartilhando suas memórias e confirmando a ideia de que, como descreve a psicóloga Ecléa Bosi,"a lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de representações que povoam nossa consciência atual".

Nesses mesmos encontros, os grupos de adultos, mediados pelas bolsistas de ação educativa do Museu da Infância, relembraram e reviveram algumas brincadeiras e trouxeram à tona imagens fotografadas em suas memórias de infância - infância na família, infância na rua, infância na escola. De modo especial, alguns grupos puderam conhecer a trajetória da artista Marysia Portinari Greggio, sobrinha do conhecido Cândido Portinari, cuja produção de arte teve a influência dos trabalhos do tio, pinturas que também remetem às brincadeiras da infância.

Desse modo, entendemos a importância de receber na Unesc, para conhecer e participar do Museu da Infância, todos aqueles que se dispõem a se encontrar com suasmemórias de infância: pais, mães e avós de todas as profissões e estudantes da educação básica e da educação superior em grupos, sozinhos ou com suas famílias. Afinal, como afirma Ecléa Bosi,"na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado".

No próximo ano, venha para o Museu da Infância! Venha reconstruir conosco!