O Maracanã é a cara do Brasil

Mário C. Búrigo Filho Ortopedista cirurgião do joelho - Médico do Esporte - Mestrando em Fisiologia do Exercício - CRM/SC 13463

Construído em 1948 e inaugurado em 50 para a primeira Copa do Mundo no Brasil, o "templo do futebol" passou por uma reforma, preparando-se para os dois grandes eventos esportivos do planeta, com um custo em torno de um bilhão de reais nessa última remodelação. Menos de 6 meses depois do encerramento das Olimpíadas, realizado ali mesmo no "maior do mundo" (alcunha da época que o Brasil era o país do futuro), espocaram no fim da semana passada notícias sobre o estado calamitoso em que se encontra o maraca.

Infiltrações, luz cortada por falta de pagamento e furtos da sua estrutura em plena luz do dia, incluindo o busto em bronze do jornalista Mário Filho que dá nome ao estádio. Após o gasto de 1 bilhão de reais, não tem capacidade sequer para receber um jogo do campeonato carioca. Seria cômico se não fosse trágico. Mas isso parece não ser novidade para o brasileiro. Não causa comoção nem gera estridor das panelas. Ir às ruas nem pensar, mesmo que os motivos financeiros sejam mais do que reais. O estádio terá novos custos para voltar a funcionar. Quem vai pagar? O povo de novo.

Criciumenses e catarinenses não podem nem se dar ao direito de dar de ombros como se fosse um problema dos cariocas. A cidade assistiu no último ano ao roubo das estruturas metálicas que restaram dos dois incêndios que sofreu o paço municipal, e à depreciação da UPA inacabada, sem ver qualquer movimento da guarda municipal; estrutura inoperante e incapaz de zelar minimamente pelos patrimônios municipais, pela segurança nos parques, nem coordenar trânsito em horários de pico. O Estado afunda centenas de milhões de reias nas estruturas da Ponte Hercílio Luz há anos, no cartão turístico da capital incapaz de receber um turista há duas décadas.

Exemplos como esses espalham-se Brasil afora. Gestores, tanto do Estado quanto da sociedade civil, se locupletam e passam impunes diante dessas barbaridades. Assim vamos nos desconstruindo como nação. Aquele país que era para ser protagonista dada as benesses que a natureza lhe deu, se coloca em um plano secundário de importância para manter o custo Brasil ativo.

O Maracanã é a cara do Brasil. Feliz e malemolente, porém quebrado e mantendo a pose. No olhar a distância parece imponente, no olhar detalhado demonstra todas as suas entranhas corroídas pelo mau gerenciamento e o silêncio da torcida derrotada.