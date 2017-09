O LED como resposta à crise energética

Afonso Schreiber - presidente da Taschibra

Os últimos anos têm sido marcados pelo debate sobre a crise energética e quais as saídas possíveis para o problema. Esse cenário, no entanto, não é enfrentado somente no Brasil. O mundo todo compartilha dessa situação e inúmeros países dão importantes passos na busca por soluções. Nesse contexto, é inegável a responsabilidade da indústria de iluminação, ofertando opções mais econômicas e eficientes.

A escassez de recursos hídricos, principal fonte de geração de energia no Brasil, fez com que várias cidades implementassem esquemas de racionamento, uma forma de prevenir um colapso no sistema atual. Apesar da parcial normalização com o retorno das chuvas, um novo episódio como esse não é descartado. Além do temor, restou aos consumidores lidar com o aumento na tarifa de energia e com a necessidade iminente de rever a utilização desse recurso. É, então, justamente nesse momento que as indústrias de iluminação necessitam cumprir um papel de extrema importância.

Cada vez mais popularizada a tecnologia LED conquistou a confiança dos consumidores ao oferecer eficiência, maior durabilidade e, principalmente, economia. Ao comparar, por exemplo, com uma fluorescente comum o consumo chega a ser até 80% inferior. Atrativos que chamaram a atenção para que o LED fosse amplamente difundido para uso residencial, comercial e até mesmo na iluminação pública, gerando um aumento brusco na procura por esses produtos.

Em 2016, por exemplo, o mercado brasileiro percebeu crescimento superior a 20% na venda desse tipo de produto. Um sinal importante para a necessidade das indústrias se reinventarem, criando peças mais versáteis e tecnológicas que contem com os benefícios LED. Do mesmo modo, surge o alerta para que o varejo esteja preparado para atender aos consumidores com diferentes soluções.

O LED é uma resposta sustentável e inteligente para a economia de recursos e também eficiente e de qualidade para a população. Os próximos anos serão decisivos para a tomada definitiva do mercado por essa tecnologia em todo o mundo e o Brasil tem condições de assumir um papel de destaque nesse cenário.