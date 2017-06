O joelho no esporte

Mário C. Búrigo Filho Ortopedista cirurgião do Joelho e Médico do Esporte - Mestrando em Fisiologia do Exercício - CRM/SC 13463 RQE 6544/14473

Tendo como função básica buscar a estabilidade do corpo durante os movimentos do corpo humano, o joelho assume vital importância na prática de esportes, e por tal motivo está relacionado com alto índice de lesões ligamentares que o acometem.

O joelho tem sua estabilidade realizada, principalmente, por dois ligamentos extra-articulares ou colaterais, como são chamados, que são o medial e o lateral, e dois ligamentos intraarticulares, que são os ligamentos cruzado anterior e posterior, também chamados de pivô central do joelho. Hoje os estudos biomecânicos relacionados com a função articular do joelho indicam que o movimento em valgo - joelho para dentro- associado com a rotação externa da perna - normalmente em função do pé estar preso ao solo- é o grande responsável na mecânica das lesões ligamentares do joelho.

Esse movimento hoje reconhecido e chamado de "valgo dinâmico" do joelho, tem tido atenção especial na busca de mecanismos de prevenção das lesões ligamentares, não só do joelho mas também do tornozelo. A própria FIFA, entidade máxima do futebol mundial, instituiu pelo seu comitê de Medicina do Esporte um programa de prevenção chamado "FIFA 11+" que engloba 16 exercícios orientados a serem realizados como aquecimento das atividades esportivas que tem demonstrado índices importantes de redução das lesões ao longo de uma temporada profissional. O foco dos exercícios de prevenção do valgo dinâmico inclui exercícios de propriocepção e pliometria com melhora do equilíbrio na execução dos gestos esportivos, e reforço muscular do "core" abdominal, rotadores do quadril e o equilíbrio entre as cadeias flexora e extensora do joelho. A prevenção deve vir antes da lesão.

As lesões ligamentares do joelho podem ser classificadas como lesões isoladas, quando acometem um dos ligamentos descritos, e associadas ou complexas quando acometem dois ou mais ligamentos. Cada uma das lesões que acometem as estruturas li-gamentares do joelho têm graduações específicas de acordo com a gravidade da lesão. Nem todas as lesões tem indicação de tratamento cirúrgico, especialmente as lesões dos ligamentos colaterais, mas geralmente as lesões complexas precisam ser abordadas na busca pela estabilidade articular e prevenção de processos degenerativos da articulação secundários à instabilidade crônica.

No âmbito do esporte profissional a prevenção tem ganho espaço cada vez mais importante na preparação física. E essa visão de prevenção das lesões tem que ser levada à prática de atividades físicas amadoras, uma vez que a prática de atividades físicas de rotina é fundamental na qualidade de vida que buscamos.

Busque sempre uma avaliação pré-participativa para iniciar alguma prática esportiva com um Médico do Esporte, e uma orientação de profissional capacitado para realizá-las cotidianamente. Esporte é vida.