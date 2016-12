O coaching na educação

Mayara Cardoso

Tem crescido nos últimos anos o interesse de empresas (e mesmo clientes individualmente) pelo coaching. Também na área da educação, tais profissionais têm exercido um papel importante em auxi-liar na busca de soluções aos problemas do dia a dia. O coaching, na realidade, se utiliza de uma metodologia muito bem sucedida na educação, que é a de formular perguntas ao cliente, que deseja alcançar uma determinada meta. A partir das perguntas feitas, o condutor (coach) vai levando o cliente a descobrir quais passos acertados deve dar, para obter o objetivo desejado. Na verdade, o coach extrai do cliente o que ele já tem dentro de si, mostrando assim a relação entre o coaching e a educação, no melhor sentido. A novidade é que os profissionais de coaching se especializaram, em técnicas de comportamento humano, aprimoradas pela experiência, permitindo assim um melhor desenvolvimento das potencialidades, em todas as idades e áreas.

Para a especialista Sandra Galves Rosa, "o coaching é justamente a filosofia e o método para que cada pessoa encontre, seja qual for a circunstância desafiante de sua vida, o caminho mais seguro a ser percorrido, que lhe garanta mais ganhos. Isso porquê há um 'como fazer', cujas técnicas, testadas pela expe-riência, confirmam que o sucesso está ao alcance de todos, desde que cada um realize bem a sua tarefa, e saiba o que seja preciso fazer, e faça com determinação o que não pode ser protelado. Por isso, aumenta, a cada dia, a demanda pelo coaching, em diversos segmentos da sociedade.

No campo da Educação, há vários estudos acadêmicos atualmente que indicam a validade e a importância do coaching para professores. Outros experts do assunto, como João Paulo e Ana Lúcia Bittencourt e Givanildo Silva, afirmam que "é necessário aos docentes terem clareza sobre o que significa aprender, como aprender a aprender constantemente, como se aprende na educação superior e quais os princípios básicos de uma aprendizagem de pessoas adultas". Nesse sentido, os professores podem se beneficiar dessas novas técnicas. Os casos bem sucedidos mostram, portanto, que coa-ching pode servir como ferramenta adequada para auxiliar os professores, em meio às novas exigências atuais. São campos abertos à experiências que vem se mostrando exitosas, e aprimorando cada vez mais as possibilidades de melhorias no relacionamento humano, e na busca da realização pessoal e profissional. Tudo isso vale para os gestores da educação.