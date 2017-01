O ambiente e a sua saúde

Isnar Amaral - Consultor Ambiental - CRQ 05203390

Outro dia, andando pela rua, encontrei um conhecido com visível dificuldade em caminhar. A respiração ofegante, pernas enfaixadas com feridas e, então, paramos para conversar. Perguntei-lhe sobre a sua situação de saúde e ele me narrou todos os seus pro-blemas. Aposentado há algum tempo, na faixa dos 60 e poucos anos, passa a maior parte do seu tempo em sua casa. Citou que a sua situação de saúde se agravou a partir do momento da aposentadoria. Fiz-lhe algumas perguntas e, a partir das suas afirmações, pude concluir que o ambiente da sua casa está influenciando na sua saúde de forma nociva.

Então, perguntei-lhe: me permite fazer uma análise no ambiente da sua casa? Talvez possamos resolver em parte estes problemas. Indagou-me a seguir: de que se trata esta análise? Observei que era difícil explicar em poucas palavras, mas disse que se tratava da energia do ambiente. De imediato rebateu "eu não acre-dito neste negócio de energia" e tratou de encerrar a conversa naquele momento.

Para esclarecer, tudo é energia, nós somos energia, nosso alimento é energia, a água é energia, a respiração é uma troca de energia e o simples fato de estarmos vivos consome energia. Logo, isto não depende de acreditar, não tem nada a ver com religião ou crença, isto é ciência, é biofísica. O não acreditar significa não ter conhecimento a respeito.

Baseado em centenas de análises que realizei em ambientes residenciais, observo que alguns problemas sempre se repetem e são comuns em residências onde se apresentam muitas doenças e distúrbios. Problemas como depressão, câncer, infecções diversas, problemas cardíacos, artrite reumatoide, insônia, cansaço excessivo, entre outros, estão correlacionados com o ambiente.

Existem diversos fatores ambientais que determinam a salubridade do ambiente. Em algumas situações, estes podem formar pontos nocivos na sua casa e prejudicar sua saúde.

O equilíbrio é a condição ideal para tudo. Uma doença é um desequilíbrio e este foi gerado por algum fator que pode ser genético, alimentar, hábitos diversos ou fatores ambientais. Apenas para esclarecer, pesquisas apontam que 80% dos casos de câncer são provocados por condições ambientais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 25% das doenças registradas em todo o mundo são causadas por fatores ambientais evitáveis responsáveis por 13 milhões de mortes todo o ano. (Folha de São Paulo, 15/04/16, France Presse, Genebra).

E você, acredita que o seu ambiente molda você e interfere na sua saúde? Como está a sua saúde e a dos seus familiares? O seu ambiente residencial é agradável? O relacionamento familiar neste ambiente está em harmonia? Preservar a saúde é não precisar tratar a doença.

Tome uma atitude de precaução pela sua saúde e bem-estar e a dos seus fami-liares em 2017. Faça uma Análise de Impacto no Ambiente Básico (AIAB) e equilibre o seu ambiente residencial.

