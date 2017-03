Novas experiências ampliam a compreensão da realidade

Eduardo Shinyashiki - mestre em neuropsicologia e especialista em desenvolvimento das competências de liderança organizacional, educacional e pessoal

É comum nos depararmos com pessoas que alimentam apenas pensamentos e sentimentos negativos. Por nutrirem somente esse tipo de emoção, elas estimulam a percepção limitada da realidade. Ou seja, só evidenciam o que as tornam tristes, frustradas e decepcionadas e, dessa forma, são conduzidas ao fracasso. Estão tão presas à escassez que, ao olharem ao redor, não conseguem perceber as possibilidades de prosperidade prontas para ser colhidas.

Mas o que isso quer dizer? Que não enxergamos o mundo como ele é! Nós construímos nossa própria representação da realidade, a qual depende diretamente de experiências passadas, culturas, opiniões e julgamentos - fatores que criam filtros para eliminar ou apenas evidenciar determinados aspectos. Assim, traduzimos, interpretamos e respondemos aos fatos de acordo com as nossas próprias ponderações.

Para expandir o poder de percepção e aproveitar as oportunidades, é fundamental estar sempre aberto a novas experiências, para ter estímulo e am-pliar a capacidade de perceber os fatos e a realidade. Isso enriquece, transforma os filtros e torna as pessoas capazes de enxergar as infinitas possibilidades para criar os objetivos e viver da forma que merecem.

Neste momento, nos perguntamos: "qual é a percepção que eu tenho da minha vida?"; "qual é a percepção que eu tenho de mim?"; "como eu vejo o mundo?". Aproveite as suas criações, abra a sua mente e o coração para as novidades que se apresentam o tempo todo. As novas experiências modificam e impactam direta e positivamente na visão que temos sobre o mundo.