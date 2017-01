Notificação compulsória sobre violência feita pelo cirurgião-dentista

Mayara Cardoso

Tamiris Bonfim Fernandes, Mayara Pedroso, Gabriel Matos, Ana Regina Losso, Renan Antonio Ceretta e Fernanda Faustini Sonego - cursos de Odontologia e Enfermagem da Unesc

A violência no Brasil é considerada um problema de saúde pública devido às graves consequências que causa à vida da população. O Ministério da Saúde, em 2001, reconheceu o seu grande peso social e econômico e implantou a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Em 2009, para consolidar ainda mais essa política, foi criada a ficha de notificação compulsória de violência, que os profissionais de saúde e de educação, de acordo com a Portaria MS/GM n° 2.472, de 31 de agosto de 2010, têm a obrigação legal de preencher, diante de qualquer suspeita ou confirmação de violência. Essas fichas devem ser encaminhadas à Vigilância Epidemiológica para gerar dados ao Ministério da Saúde, apoiar o processo de investigação e, consequentemente, produzir ações efetivas de cuidado e auxiliar na criação de políticas públicas passíveis de resolução.

Muitos pacientes que sofrem violência física apresentam sinais clínicos caraterísticos na cavidade bucal, os quais poderão ser detectados pelo cirurgião-dentista, tais como ruptura de freio labial, avulsão ou fratura dental e lesões em mucosas decorrentes de doenças sexualmente transmissíveis, o que demonstra violência sexual; contudo, muitas vezes, o comportamento apático, assustado e ou agitado do paciente poderá ocorrer concomitantemente a esses sinais clínicos, enfatizando a necessidade do olhar ampliado sobre os pacientes.

No entanto, ainda hoje, existe um grande desco-nhecimento de algumas categorias de profissionais da saúde quanto aos tipos de violência, aos sinais que uma vítima de violência pode apresentar, às dúvidas sobre a ficha de notificação compulsória de violência e sobre para onde encaminhar essas vítimas.

Diante disso, acadêmicos de graduação em Odontologia da Unesc têm desenvolvido um Projeto de Extensão, juntamente de professores do curso de Odontologia e do curso de Enfermagem, com o intuito de sensibilizar, por meio de atividades educativas, a respeito da notificação compulsória de violência, os cirurgiões-dentistas que atuam na saúde pública nos doze municípios pertencentes à região carbonífera do Sul de Santa Catarina.

Essas ações fortalecem a atenção e o cuidado à saúde integral da população da região e contribuem para a qualidade de vida da cidade.