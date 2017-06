Nós. os lusófonos

Mário C. Búrigo Filho Ortopedista cirurgião do Joelho e Médico do Esporte - Mestrando em Fisiologia do Exercício - CRM/SC 13463 RQE 6544/14473

Confesso que desconhecia o significado da palavra lusófono até entrar na livraria Lello na cidade do Porto em Portugal, há menos de um ano. Estavam lá, naquela lindíssima e magnífica livraria com estantes e uma escada de acesso ao segundo andar todas feitas de madeira talhada trazidas possivelmente do além mar, os livros divididos em literatura portuguesa e literatura lusófona. Foi o princípio da compreensão do mar que nos divide da pátria mãe da língua portuguesa.

Língua essa hoje falada por cerca de 270 milhões de pessoas nos países que se entrelaçam nessa lusofonia. Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Macau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Timor Leste e Guiné Bissau. Espalhados por continentes e oceanos diversos onde os portugueses chegaram com suas naus e caravelas. Lá, na livraria, me deparei com um livro escrito por um inglês "Conquistadores- como Portugal criou o primeiro império global" que refaz em detalhes os primeiros 30 anos das grandes navegações que sedimentaram os portos no oceano Índico alavancando o comércio ultramar. Relato que dói na carne diante de tanta barbárie no enfrentamento agressivo com outros povos e do sofrimento do corpo com as intempéries.

Portugal está na moda. Se tornou um refúgio europeu pacato diante do terrorismo que assola as duas grandes potências europeias. Assim como franceses e ingleses, brasileiros descontentes com a nossa realidade para lá vão em busca de qualidade de vida, não sem razão. Os lusos estão reinventando sua economia e revertendo isso em benefícios a população.

Hoje leio que Portugal comemora o fato de ter conseguido atingir o índice de 99,7% de saneamento básico no país. Eu que havia voltado de lá jurando nunca mais admitir piada qualquer sobre os lusitanos, comemorei esse índice como a conquista de um porto seguro. Seguro para a saúde dos que lá vivem. Investimento em saneamento significa menor número de doenças e menor número de mortalidade infantil. Tirando Macau, nenhuma das outras pátrias lusófonas consegue ter os índices de desenvolvimento humano de Portugal.

Nós brasileiros que hoje vivemos diante desse mar de corrupção, temos uma odisseia de salvação mais difícil que a portuguesa no além mar. Se acreditamos que a corrupção que aqui se instalou desde o descobrimento se deve à eles, portugueses, devemos agora olhá-los e segui-los. Os ventos sopram. É hora de reajustar as velas.