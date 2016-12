Mário C. Búrigo Filho Ortopedista cirurgião do Joelho - Médico do Esporte - Mestrando em Fisiologia do Exercício - CRM/SC 13463

Ainda não estou certo se 2016 é o ano a ser esquecido ou lembrado para o fim de nossas vidas. A corrupção intrínseca no Estado aflorou à pele. Lá e aqui. Levantaram-se bandeiras, marchas foram às ruas, as panelas rugiram... tudo meio parecido com a década de 1960 que vivi somente nos livros. A diferença é que a ascensão dos mi-litares ao poder em 1964 se deu por um motivo político de amplitude mundial. Dessa vez, o golpe político foi um jogo de xadrez interno, com o simples intuito de calar o processo de apuração da corrupção estatizada. Foi um duro golpe na nossa infantil democracia.

Em 1954, após o suicídio de Getúlio, as tensões políticas internas foram apaziguadas pela posse de Nereu Ramos, e manteve-se a esteira democrática com a posse de Juscelino. Muitos acreditaram que a figura do vice Michel Temer seria capaz de fazer a mesma transição em 2016. O que poucos sabiam, e muitos não acreditavam, é que a bolha da corrupção estouraria, como aconteceu nessa semana, revelando-se num volume criminoso inacreditável, não poupando nenhuma das figuras da democracia. Uma empreiteira negocia a devolução de R$ 6,9 bilhões aos cofres públicos como ressarcimento dos crimes cometidos. Monsenhor, quanto não faturaram dilacerando esse país? Com Executivo e Legislativo conta-minados, como acreditar em Judiciário seletivo?

Na última semana, o jornalista Nelson Motta relatou na sua crônica semanal a desistência da Itália na guerra contra a corrupção, aceitando-a como modus operandi da nação. Hoje, o país lá está mais próximo da Grécia do que da França e da Alemanha. Por isso, não espere nada de 2017. Levanta e anda, como diz o Emicida. Não aceite pequenos delitos, eles são o berço do que acontece em Brasília. Olhe e encare de frente os problemas aqui da nossa região. Vivemos uma crise que mais nos aproxima das dificuldades do Rio Grande do Sul, do que da prosperidade do norte e oeste de Santa Catarina. É preciso que nos mexemos em busca dos objetivos. De que nos adianta ver Estado e Município com as contas aprovadas no Tribunal de Contas, quando nossas instituições de saúde, educação, cultura e segurança, a base de um convívio digno em sociedade, sangram com a falta de recursos?

Não precisa pular sete ondas, comer uva, lenti-lhas e usar calcinhas ou cueca amarelas, não! De nada adianta essas crendices se a sua atitude não fizer pelo outro aquilo que você deseja de resultado para si próprio. Não espere nada de 2017. Faça.

Bom 2017, Arthur, Adelor e toda redação da Tribuna.

Obrigado de coração pela oportunidade e pelo espaço que me cederam.