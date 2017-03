Mulheres e patriarcado

Cecilia Urbina - MD. Psicóloga CRP12/0957 Membro da CERES, Associação Criciumense de Apoio a Saúde Mental

Embora as crianças nas suas relações primárias aprendam a cultura do cuidado e da colaboração através do apego sadio que desenvolvem ao seren cuidadas pela mãe ou pai com amor incondicional, depois as mesmas crianças são preparadas pelo nosso mundo para assumir papéis patriarcais na vida adulta, os quais valorizam a dominação e o poder.

A nossa cultura, "patriarcal" ou "machista", é caracterizada pela valorização da competição, hierarquia, autoridade e dominação dos outros. Devido a essa cultura a humanidade moderna vivencia hoje as consequências do machismo, autoritarismo, exploração, abuso do poder, ganância acima dos princípios e do desrespeito à diversidade.

Vivemos em uma contradição: por um lado, a imposição da cultura patriarcal e por outro os valores e princípios "matrísticos". Esses têm a ver com atitude maternal (não só possível nas mulheres) e na coope-ração não hierárquica.

A cultura matrística está presente desde os primórdios da história. Na Europa, arqueólogos á descobriram por volta de 7 a 5 mil anos antes de Cristo. Os restos arqueológicos levaram cientistas a deduzir que o mundo e a natureza viviam em harmônia. Os indícios demonstram que compartilhavam plantações e que a caça e a posse não eram elementos centrais dessa cultura, mas sim, a cooperação. Assim a agressão e competição não eram cotidianas e as principais características eram o amor e a vida numa cultura em qual as mulheres tinham um papel dominante.

Na atualidade, vivemos brigando com ambas culturas (mesmo que não nos demos conta dessa contradição), vivenciando conflitos acerca de responsabilidades e ambições, tanto do patriarcado como do pensamento matrístico. Como afirmado antes, as mães trazem a matrística em sua forma de conviver e criar seus filhos. Mas a cultura matristica se observa em nós, como forma de vida em outras maneiras: pela facilidade com que nos dispomos a participar de atividades cooperativas; pela disposição dos homens para cuidar dos filhos ou quando vivemos espontaneamente o tocar-se e acariciar-se.

É importante re-pensar sobre as nossas relações cotidianas com o mundo e da importância da emoção, da comunicação e, principalmente, do amor, que passam a ser base nos nossos processos de vivência para que a barbárie não domine a nossa existência. Para tanto, a recuperação do amor e da brincadeira é o ponto fundamental para vencer a cultura patriarcal com suas consequências do machismo e da violência.