Mudanças climáticas e o impacto na economia

Carlos Chiodini - é secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável

Em agosto, o Senado Federal aprovou o projeto que confirma adesão do Brasil ao Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, firmado em dezembro na capital francesa por 175 países. Mais do que pretender dizer, que o país possa ser exemplo no cumprimento de metas, trata-se de uma chamada para que todos adquiram a consciência que o problema existe e uma importante medida para que seus efeitos possam ser amenizados com a adoção de boas práticas.

Já existe uma economia gerada a partir da consciência social e ambiental, em que mobilidade e energia reno-vável passam a ser objetivos. Energia eólica, hídrica, solar e etanol devem movimentar US$ 230 bilhões por ano até 2020, segundo a International Energy Agency. Existe um compromisso global não só pela redução do consumo do petróleo, como o de assegurar o acesso confiável, sustentável, a um preço acessível para todos.

No Brasil, há várias iniciativas empresariais que vão desde adoção de táxis elétricos por montadoras, bicicletas para empresas de entrega, disseminação de aplicativos de carona solidária, desenvolvimento de modelos híbridos de biodiesel e eletricidade para caminhões, economia de uso de água em processos produtivos a casas modulares que geram poucos resíduos. Empresas multinacionais já enxergam o combate às mudanças climáticas como oportunidade de crescimento e inovação e diversos acordos entre grupos empresariais já foram assinados em prol da descarbonização. São as chamadas "Empresas do Bem".

Todo esse panorama já vem sendo sentido pelas pessoas e muitos já praticam o consumo sustentável como parte de sua responsabilidade para as gera-ções futuras. Aliás, crise hídrica, que Santa Catarina oferece como diferencial para investimentos, é realidade em ou-tros estados.

São exemplos que vão desde indústria de celulose, como a catarinense Irani, que conquistou o prêmio Brasil de Ação Ambiental na categoria "Melhor Trabalho em Ar" com o projeto "Inven-tário de Emissões de Gases de Efeito Estufa e Ações Inovadoras" a startups como a Lucapi, que desenvolve softwares de gestão de transporte, que ofe-rece ferramentas como o frete compartilhado, auxiliando na redução de emissões de gases.

A economia é criativa, dinâmica e, portanto, plenamente indutora de uma responsabilidade ambiental que não se limita a penalizar, mas agregar valor, garantindo eficientes iniciativas em prol do meio ambiente.