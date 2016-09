Mudança de cultura

Valcir Zanette - é coordenador da Câmara de Gestão do Observatório Social de Criciúma

O mundo está em constante transformação. Pelos meios de comunicação que temos, fica fácil identificar tais mudanças. Devemos apenas ter interesse em buscar tais informações, discutindo com outras pessoas, procurando o entendimento ou interpretação do que vem ocorrendo.

Textos são importantes, assim como números ou estatísticas apresentados por órgãos ou especialistas idôneos que representam credibilidade. Conhecendo o que vem acontecendo em outros países, inclusive tendências e perspectivas, bem como a necessidade de mudanças em nosso país, poderemos, e deveremos, parti-cipar desse processo de evolução.

Falamos na recuperação do desenvolvimento global, ou seja, econômico, social, educação, saúde, meio ambiente, segurança, infraestrutura etc. Comecemos pela rua ou bairro em que moramos, discutindo e ajudando a cobrar ou implementar me-lhorias necessárias. Na empresa ou instituição onde trabalhamos, que ideias ou sugestões temos para o crescimento de todos, pessoas, processos, produtos e melhores condições de trabalho?

Nos órgãos representantes da sociedade, que participação estamos tendo? De que maneira estamos nos envolvendo? Fazemos parte de alguma instituição como voluntários? Temos avaliado e escolhido adequadamente nossos representantes políticos, com base na ética, na moral e que pensam e trabalham em favor da comunidade? Quais nossas contribuições e ideias para que te-nhamos mudanças? Será que não estamos nos limitando a fazer piadas ou críticas às coisas ruins que vem acontecendo?

Vamos mudar nossa forma de pensar e agir. Convidamos você a mudar o pensamento, a se envolver com a necessidade de inovação, por meio do coletivo.