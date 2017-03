Luz nas ruas

Pedro de Miranda Santos - Engenheiro Eletricista, Diretor do Consórcio SQE LUZ e presidente da ABRASI

É uma realidade que ruas iluminadas trazem mais conforto e segurança para a população passear pela cidade durante a noite. As novas tecnologias que chegam nessa área mostram que o investimento correto pode proporcionar tanto qualidade quanto economia para as prefeituras.

Mensalmente, os munícipes pagam para a realização desse tipo de trabalho com a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip). Esse valor é utilizado para as despesas na área, o que inclui ampliação e modernização. É o que vem ocorrendo com a substituição das lâmpadas comuns por novas, de alto rendimento.

A principal escolha para iluminação, seja residencial ou pública, tem sido de produtos com tecnologia LED. Isso se justifica pela economia no consumo de energia, maior qualidade da iluminação e durabilidade. Nesses casos, o consumo pode ser reduzido em até 80%, já a vida útil maior, de até 100 mil horas, permite que o gasto em manutenção seja diminuído. Com isso, recursos importantes são poupados. Há ainda outras opções que garantem maior luminosidade e menor consumo de energia, como as luminárias com lâmpadas de vapor de sódio e multivapor metálico.

Alternativas que atraem as prefeituras, já que, desde 2014, todos os municípios do Brasil são responsáveis pelos ativos de iluminação pública, conforme resolução da ANEEL. Antes, em muitos Estados, isso ficava a cargo das concessionárias de energia elétrica. Essa mudança fez com que muitas cidades optassem pela contratação de empresas para executar tarefas de gestão, manu-tenção e operação da iluminação. É o caso, em Santa Catarina, das cidades de Florianópolis, São José, Palhoça, Blumenau e Joinville. O Consórcio SQE LUZ instalou nes-ses municípios, somente em 2016, mais de 30 mil luminárias de alto rendimento.

Obras assim fazem com que haja economia de recursos que, por sua vez, podem ser aproveitados para me-lhorias no sistema de iluminação pública. Pensar o orçamento e projetar o melhor investimento é uma postura cada vez mais necessária e que, como é possível perceber, já tem sido tomada por vários municípios.