Herbário Unesc: Fonte de pesquisa paara alunos do Ensino Médio ao Doutorado

Professor Doutor Robson dos Santos - Curador do Herbário Unesc

OHerbário Pe. Dr. Raulino Reitz (CRI) da Unesc foi fundado em junho de 1992 e obteve seu registro no Index Herbariorum do New York Botanical Garden em 7 de agosto de 1997. Desde então, ele tem sido fonte de pesquisa para alunos dos mais diversos graus de instrução e servido de campo de estágio tanto para alunos do Ensino Médio de unidades escolares da região quanto para acadêmicos de cursos de graduação, mestrandos e doutorandos da Unesc.

Todo o trabalho de pesquisa científica desenvolvido no Herbário por esses estudantes está sendo apresentado para outros estudantes, professores e para a comunidade da região na 8ª Semana de Ciência e Tecnologia da Unesc, que está ocorrendo ao longo desta semana no campus. A apresentação dos estudos faz parte da programação do evento, que ocorre de 16 a 20 de outubro, o qual conta com palestras, minicursos, oficinas, Feira de Ciências, Feira da Inovação, Workshop de Arqueologia e demais atividades que agregam ensino, pesquisa, extensão e inovação.

Assim, o Herbário oferece conhecimento importante para a formação de novos profissionais. Ele é uma coleção científica composta por amostras de plantas preservadas, catalogadas e organizadas sistematicamente, provenientes dos diversos ecossistemas, e serve como registro e referência sobre a flora e a vegetação de uma determinada região. As plantas devem ser coletadas em estado fértil, com flores e/ou frutos, que são os elementos indispensáveis para a identificação científica. O nome científico de uma planta é a primeira etapa para o acesso correto de todas as informações sobre botânica. A coleção de plantas depositadas em herbário serve como base para as pesquisas em Taxonomia e estudos em áreas correlatas como Fitogeografia, Fitoquímica, Farmacologia, Genética, Ecologia, entre outras.

O Herbário CRI é uma coleção referência da flora do sul de Santa Catarina. As exsicatas provêm, em sua maioria, de Santa Catarina (92%) e concentram-se no Bioma Mata Atlântica, nas regiões fitoecológicas presentes no sul de Santa Catarina, ou seja, Formação Pioneira de Influência Marinha (Restinga), Floresta Ombrófila Densa (Floresta Atlântica) e Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária).

As coletas do Herbário CRI, além de expandirem a distribuição geográfica conhecida para diferentes espécies, também contribuem com uma coleção de plantas medicinais, com exemplares obtidos das agentes da Pastoral da Saúde da Diocese de Criciúma, as quais integram o Projeto Institucional da Unesc, denominado “Fitoterapia Racional”, que acontece desde 2001. Nos últimos anos, o Herbário CRI tem dado suporte a projetos realizados no Parque Estadual da Serra Furada, os quais contemplam levantamentos da vegetação arbórea, arbustiva, herbácea terrícola, trepadeiras e epífitas da Floresta Ombrófila Densa Montana.

O Herbário CRI dá suporte para o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA) da Unesc. Adicionalmente, ele contribui para a formação de pesquisadores, recebendo em suas instalações bolsistas de Iniciação Científica, de Mestrado e de Doutorado que executam seus projetos sob orientação de docentes pesquisadores.

Todas as exsicatas do Herbário CRI (11.000) passaram por processo de digitalização (alta resolução) e estão disponíveis na internet, em Sistema de Informação sobre Biodiversidade:

1. Species Link – Base de Dados que integra em tempo real dados primários de coleções científicas (splink.cria.org.br).

2. SiBBr – Base de Dados sobre Biodiversidade Brasileira (www.sibbr.gov.br/).

Gbif (Global Biodiversity Information Facility) – Base de Dados Mundial sobre Biodiversidade (http://www.gbif.org).