Gastronomia Unesc: uma oportunidade profissional

A gastronomia é um ramo de atividade profissional que envolve não somente o domínio ea sofisticação das técnicas culinárias. Ela é compreendida como um conjunto de conhecimentos em torno do ato de beber e de comer, incluindo a apresentação dos alimentos, a harmonização entre alimentos e bebidas, a gestão de empreendimentos culinários? e sua relação com o lazer?, o comércio e o turismo. Dessa forma, a gastronomia é reconhecida como uma atividade desenvolvida em princípios científicos e em técnicas aprimoradas em anos de descobertas e experiências, constituindo, atualmente, um dos mais importantes segmentos do setor de serviços em escala global.

Mesmo com a importante contribuição do setor de alimentos e bebidas à economia nacional, a falta de qualificação de mão de obra no ramo da gastronomia ainda é uma característica no País. Nesse sentido, visando suprir a uma demanda regional e contribuir para a qualificação do setor de alimentação e turismo, a Unesclança o Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia.

O curso de Gastronomia da Unesc tem duração de cinco semestres, contando com corpo docente qualificado no ramo de alimentos e com matriz curricular que integra teoria e prática em todas as dimensões de atuação do profissional de gastronomia.

Para proporcionar a formação de um profissional crítico, comprometido com o bem coletivo e tecnicamente qualificado para a profissão, os conteúdos disciplinares estão agrupados em cinco eixos temáticos de conhecimentos:

- Gastronomia e Sustentabilidade: abrange o entendimento das questões éticas que envolvem a produção de alimentos, as cadeias de produção e distribuição de produtos alimentícios, a agricultura familiar, o agronegócio sustentável e a preservação da biodiversidade regional e nacional na oferta de produtos ou de matérias-primas alimentícias;

- Ciência dos Alimentos: envolve os conhecimentos sobre a composição, as propriedades e as transformações dos alimentos, a higiene e a legislação sa-nitária e o controle de qualidade de alimentos;

- Habilidades em Técnica Dietética: inclui a compreensão das transformações físico-químicas e das técnicas culinárias básicas utilizadas no pré-preparo, preparo e conservação de matéria-prima e nas manipulações alimentares;

- Cozinha Nacional e Internacional: destaca o conhecimento dos ingredientes e de técnicas culinárias empregadas nas cozinhas tradicionais, clássicas e contemporâneas;

- Gestão da Gastronomia: abrange as bases do gerenciamento de espaços gastronômicos, incluindo recursos humanos, físicos e serviços.

Com experiência consolidada no ensino, na área de alimentos, seja na graduação, na pós-graduação ou na extensão universitária, e contando com excelente infraestrutura, o Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia da Unesc irá contribuir para a diversificação e para a qualificação nos setores de Serviços de Alimentação, Turismo e Lazer na região de abrangência do município de Criciúma. Essa é uma nova e excelente oportunidade que a Universidade passa a oferecer.

Se você tem interesse por essa área, é a chance de agregar conhecimento de qualidade à sua carreira.