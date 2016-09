Exposições de arte na Unesc: direito à formação cultural

Prof.ª Amalhene Baesso Reddig - Mestre em Educação - Coordenadora do Setor Arte e Cultura da Unesc

C ompreendemos que uma das principais funções de uma exposição é comunicar. Ela é sempre uma apresentação intencionada, que pode levar o indivíduo a aguçar o olhar, a expandir conhecimentos, a vivenciar diversas experiências e, até mesmo, a modificar seus conceitos. Concordamos com Maria Isabel Leite (2005), que nos ajuda a refletir sobre esse tema, quando afirma que a "Apreciação de obras não é dom inato. Nosso olhar é construído dia a dia e essas possibilidades de expe-riências estéticas fazem parte de nossa formação cultural".

Talvez um dos principais meios para formação cultural, de fácil acesso e de grande potencial educacional, sejam as exposições. Tradicionais ou inovadoras, como as que podemos ter acesso via internet ou por catálogos, elas contribuem para a reflexão sobre acervos, artistas e produções que,muitas vezes, são desconhecidos do público. Ainda segundo Leite, "Frequentar exposições amplia o repertório imagético, sonoro, visual, corporal de todos. Independentemente de gênero, etnia, credo, classe social ou idade, é parte de sua formação, sendo assim, antes de tudo, um direito".

Pensando nisso, a Unesc, por meio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (PROPEX), mantém, desde o ano 2000, o projeto Espaço Cultural Unesc "Toque de Arte", que foi criado com o objetivo de estimular a produção e a difusão das artes, oportunizando, assim, o intercâmbio de co-nhecimentos entre a universidade e a comunidade. Nesse espaço, localizado no hall do Bloco Administrativo, são apresentadas exposições (a partir do Edital de Exposições Temporárias) individuais e coletivas, somando, até o momento, 114 mostras, envolvendo artistas regionais, de diferentes estados brasileiros e até mesmo do exterior.

Pensando na democratização e no acesso aos bens culturais, a partir do desenvolvimento das exposições no Espaço Cultural Unesc, iniciamos a salvaguarda e o gerenciamento do acervo artístico já existente e de novas obras. Para esse fim, instituímos o projeto Acervo ArtísticoInstitucional (AAI), que conta,hoje,com 139 obras devidamente registradas e alocadas pelo campus, na Biblioteca, na Reitoria e nos demais espaços. A experiência com o assunto nos garante que, ao realizar uma exposição, é fundamental se preocupar com o trabalho de mediação. A pessoa que faz a mediação busca estabelecer um canal de comunicação entre o público e as obras, estimulando o pensamento, a imaginação e a crítica.

Como se espera de uma Universidade Comunitária, trabalhamos para promover o desenvolvimento da percepção/compreensão da cultura na comunidade acadêmica e regional, fomentando as condições de criação, circulação e fruição, a partir de projetos institucionais que possam reco-nhecer, valorizar, promover e proteger a diversidade cultural. Por isso traba-lhamos para consolidar o que preveem as Políticas de Cultura (Resolução nº 04/2011/Câmara Propex): "Fortalecer o processo de formação cultural da comunidade interna e externa da UNESC, através dos conhecimentos e experiências estéticas e poéticas, visando à ampliação de repertório, à reflexão e à inserção social".

Na Unesc, percebemos a cultura como um direito fundamental do ser humano, como dimensão simbólica da existência desses seres, como construtora de identidades e importante vetor do desenvolvimento econômico e social. Por fim, na perspectiva da extensão universitária, nós nos apoiamos na afirmação do reitor Gildo Volpato de que "produzir algo só tem sentido se há um destino coletivo para o que é produzido: o de tornar a vida de todas as pessoas melhor, mais plena, mais feliz". E, como nos ensina Jorge Coli: "Não é apenas necessário termos acesso às artes pelos álbuns, pelo rádio, pelos discos, pela televisão; é necessário também ir a museus, a concertos, a teatro, a cinema, a exposições. É necessário visitar monumentos. É necessário poder ler".