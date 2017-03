Mário C. Búrigo Filho - Ortopedista cirurgião do Joelho - Médico do Esporte - Mestrando em Fisiologia do Exercício - CRM/SC 13463

Eu, particularmente, prefiro nós. O plural é solidário, já o singular é solitário. Nós não se desatam facilmente com o Eu, já com Nós, tudo fica mais fácil. Quem imagina que constrói algo sozinho, enxergando somente a si mesmo, numa hora se verá a pedir ajuda. O ego é o grande inimigo do Nós. A compreensão é a construção desse. Apenas o coletivo avança.

No amor, aquele que não enxerga a importância do outro na construção de si mesmo falha. O Eu (te amo) é o pai do feminicídio. Tantos relacionamentos se perdem pela falta de entrega do Eu ao Nós. Trabalhadores entregam seu Eu ao objetivo coletivo. No esporte, até mesmo individual, o Nós faz sentido. O Eu só brilha quando o Nós abre o caminho.

A intolerância é a derrota do Nós. É quando o Eu o sobrepõe. Infelizmente o Eu anda na moda, e não é só no país. Não é nenhuma novidade a circulação pelo planeta. Assim se desenvolveu nossa espécie. Quanto mais observamos o aumento do movimento no planeta, maior o grau de intolerância observada, independente de cor ou credo. Mais uma derrota do Nós.

O Eu rouba bilhões, o Nós distribui. O Eu se doa, o Nós caçoa. O Eu produz informação, o Nós produz conhecimento. O Eu produz tijolo, o Nós produz pilares. O Eu depreda patrimônio, saqueia carga de caminhão e bate selfie com bandido. O Nós assiste atônito. Soa quase cômico.

Quando o Eu domina uma avaliação do universo coletivo, onde todos circulamos a viver, há chance de erro. O Nós não elimina o erro, mas o minimiza, dando chance para a compreensão agir. O Eu precisa do Nós para emitir uma opinião. O Eu adora invadir o espaço do Nós. O Nós é a voz do Etos.

Somente o Nós é transformador. O Eu não faz nada sozinho. A nossa casa, a nossa cidade, o nosso país não são capazes de transformar nada nem ninguém sem um esforço coletivo. Valorizar o Nós significa valorizar o professor e o colega da carteira ao lado. Dar valor ao Nós significa valorizar o Eu. Regras existem para educar o Eu. Aquele Eu que não respeita regras, não merece reconhecimento de Nós. Enquanto o Eu vier a frente do Nós, eu não vejo solução.