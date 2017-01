Mário C. Búrigo Filho Ortopedista cirurgião do Joelho - Médico do Esporte - Mestrando em Fisiologia do Exercício - CRM/SC 13463

Dizem que a idade traz sabedoria. Noutros tempos, era a mais pura verdade, fato respeitado no convívio em sociedade. Já nos dias atuais, essa verdade se perdeu. Mas eu ganhei a oportunidade, em uma desossa de um leitão pré-natalino bem gordo, e sem crise existencial, porque a banha de porco voltou com tudo, duma conversa com uma sábia persona, no auge dos seus 89 anos, firme e forte rumo aos 90, com marca passo recém colocado pra não perder o ritmo da vida.

Entre outras, ela me saiu com essa poesia aos ouvidos: eu não moro no tempo. Penso eu, chegando aos 42: nem eu. O saudosismo não me pega, muito menos o Roberto Carlos no fim de ano. Olhar adiante não significa não valorizar o vivido. O presente é sempre o futuro que virou passado. Morar no tempo é não viver o presente. Objetivos adiante são a mente aberta para o novo. Seja na sua profissão ou vida pessoal, remover a poeira do passado deve servir apenas como motivação, não para encher o olho de lágrimas em crise alérgica. A gente não apaga o que já viveu, nem desfaz nossas atitudes. Óbvio que isso não nos exime do uso da palavra desculpa.

A Iaiá, a sábia comedora de banho de porco, que também não entrou na moda anti-ovo e sempre fez o tradicional doce de ovos português, de se comer ajoelhado, iniciou um projeto social aos 65 anos, que esse ano completará 25 anos de ajuda ao hospital da cidade dela. Imaginem se ela morasse no tempo e pensasse que era tarde para iniciar aquele pequeno projeto. Nunca é tarde para se refazer a própria história, seus próprios conceitos e seu próprio conhecimento. Não devemos jamais nos tornar escravos do tempo. O corpo até pode, e é escravo do tempo, essa invenção humana, a mente, jamais. Aos 88 nas suas visitas semestrais às termas do Gravatal, a Iaiá me disse que não era fácil ficar velha. O mundo não mudou, não. Ele muda todo dia. Quem não muda são aqueles que vivem enraizados nas próprias verdades. Eu tenho horror à frase - no meu tempo que era bom. Sinto uma alma perdida.

Não more no tempo. Sê todo dia aquilo que mais deseja, com todo esforço do seu ser, assim como faz a lua com seu brilho, disse Pessoa. Não deixe a poeira do cotidiano e a sombra do passado embaçarem sua visão e suas ideias. A Iaiá já está com a festa dos 90 programada.