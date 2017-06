Estudar teatro e formar-se ator ou atriz: nova oportunidade de formação na Unesc

Professora Aurélia Regina de Souza Honorato - arh@unesc.net

N a década de 90, trabalhei como professora de Teatro na Fundação Cultural de Criciúma. Uma época em que o campo do Teatro tinha um certo desenvolvimento crescente na cidade. Tínhamos grupos teatrais estabelecidos em Criciúma, os quais desenvolviam um trabalho artístico de qualidade e com representatividade nacional. Esses grupos eram inspiradores para muitos jovens que desejavam seguir a profissão no campo da arte, especificamente no do teatro.

As oficinas de teatro da Fundação eram ministradas por quatro professores, os quais desenvolviam suas aulas no Teatro Elias Angeloni nos três turnos. Eram turmas de crianças, de jovens e de adultos que formavam um grupo potente que participava das aulas e também de eventos artístico-culturais da cidade e da região circundante. Alguns deles, hoje, são atores/atrizes profissionais que buscaram formação superior em Teatro em instituições de Florianópolis e de Porto Alegre e desenvolvem seus ofícios fora da cidade. Outros são atores e atrizes profissionais que trabalham na profissão e ainda não tiveram a oportunidade de realizar um curso superior.

O campo da arte, que compreende as Artes Visuais, o Teatro, a Dança e a Música, necessita ainda de um olhar atento das autoridades políticas da cidade, pois existem muitas potencialidades artísticas na região que desempenham atividades incríveis e que lutam por espaços e possibilidades para desenvolver sua arte e contribuir para o fortalecimento da cultura desta sociedade. O teatro, por exemplo, apresenta-se não somente como área de expressão e comunicação estética, mas como forma de exercer a cidadania, bem como de dar suporte a diferentes saberes, por se tratar de atividade que trabalha com os mais variados materiais e linguagens da arte no seu processo de produção.

Hoje a Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) é um espaço que promove o desenvolvimento das Artes Visuais por meio de seu curso de graduação, o qual forma profissionais artistas e professores/as de Artes para toda a região. Agora a Universidade também vem oportunizar àqueles/as que desejam seguir a profissão de ator ou atriz a participação em um curso de graduação em Teatro - o único curso de formação de ator/atriz da região do extremo sul catarinense -, que vai suprir uma necessidade há muito percebida e ampliar os espaços de arte e cultura na cidade, assim como nos municípios vizinhos, com reflexos para o Estado e para o País. Afinal, uma formação superior em Teatro tem por propósito oferecer ao/à aluno/a um desenvolvimento integral enquanto sujeito e enquanto artista, por meio de um ensino que favoreça a construção pessoal embasada na sensibilidade, no conhecimento expressivo e técnico, além de possibilitar espaços de reflexão sobre a atuação cênica e o papel social do teatro e do/a ator/atriz.

Espero que o trabalho que iniciamos lá nos anos 90 reflita hoje em nossa região e que tenhamos muitos profissionais atores e atrizes com formação superior e com capacidade e força para ajudar a mudar e a transformar o nosso cenário da cultura e da arte.

