Esporte, mais que educação

Mário C. Búrigo Filho - Ortopedista cirurgião do Joelho e Médico do Esporte - Mestrando em Fisiologia do Exercício - CRM/SC 13463 RQE 6544/14473

O legado olímpico já era. Na verdade, nem nasceu, todos sabemos. Gastamos milhões em estrutura para o evento, que para nada serviu, além de encher a burra de alguns parasitas oportunistas. Porém, o legado olímpico não era o crescimento do Brasil no quadro de medalhas. O legado olímpico era para ser o aumento da oportunidade e a massificação da prática de esportes por todo o país, com a formação de alguns centros de excelência. Isso é o que poderia se chamar de legado.

O corte orçamentário de 87% de imposto ao Ministério do Esporte essa semana que passou é um corte contínuo ao Ministério da Educação. Empobrece ainda mais o país. O esporte ainda é a oportunidade de muitos jovens transformarem suas próprias vidas. Não falo da transformação financeira, de se tornar um multimilionário jogador de futebol, mas sim na possibilidade de se sair de uma condição social baixa e atingir o nível de escolaridade em terceiro grau a partir da prática de diversas modalidades olímpicas. São milhares de crianças e adolescentes que através do esporte competitivo em nível escolar atingem bolsas de ensino médio e universitário. O esporte é um fator transformador da sociedade. Há exemplos aí saltando aos olhos no que resta de esporte de competição nesse país.

Um corte orçamentário dessa magnitude atinge todos os níveis de competição Brasil afora e diminui oportunidades de vida. O corte diminuirá o nível de investimento na tenra infância e diminuirá a prática desportiva. Na reforma do ensino médio já se tentou retirar Educação Física da grade curricular. Apenas 30% das escolas do país têm uma quadra poliesportiva para prática, e nem cabe aqui discutir a qualidade delas. Esporte é educação, e contra isso não há contraponto. Mas também é saúde.

A diminuição do incentivo ao esporte, e a consequente diminuição da prática desportiva em suas mais diversas possibilidades, trará um efeito rebote no futuro com aumento nos gastos com saúde pública. Isso é simples de se enxergar e qualquer epidemiologista sabe disso. Se hoje mal atingimos índices de 40% de prática regular de exercícios no Brasil, deseducando uma geração completa não há como esperar índices melhores no futuro. Obviamente, isso refletirá no aumento da obesidade infantil, já em curso, e das doenças silenciosas, como diabetes e hipertensão. Respaldo científico para esses argumentos há aos montes no Pubmed. “Mens sana in corpore sano”, já diziam os romanos.

O esporte na sua diversidade é formador de caráter e ética. Melhora o nível de raciocínio e inteligência, assim como diminui o processo inflamatório do estresse oxidativo que nos causa múltiplas doenças e o envelhecimento corporal. Jamais pode estar fora do contexto de construção da educação e da saúde de uma população. Ele é preditor da saúde de um povo. Esse corte orçamentário é mais uma derrota silenciosa do povo brasileiro, que parece não se dar conta disso. Os argumentos econômicos não sustentam mais esse absurdo. Não dá nem para dizer que “é gol da Alemanha”, porque o futebol não é parâmetro para formação educacional nesse país. Vai vendo...