Empresas devem se preocupar com a promoção da saúde mental dos trabalhadores

Alice Constantino Joaquim - Psicóloga e Analista de Recursos Humanos nas Empresas Rio Deserto

O ano iniciou com a alusão à Saúde Mental. O tema deve ser compreendido não somente como a ausência de transtornos, e sim como um direito humano, afinal somos seres capazes de lidar com as tensões da rotina da vida, trabalhar de maneira produtiva e contribuir com as comunidades.

Vários estudos apontam a importância de se preocupar com a saúde mental dos trabalhadores. As mudanças tecnológicas e organizacionais do trabalho aceleraram a preocupação quanto ao comportamentodos trabalhadores no contexto social e individual, bem como à saúde. Cada vez mais, portanto, é reconhecida a relação de influência da atividade ocupacional sobre o bem-estar emocional dos trabalhadores.

Neste contexto, os relacionamentos, o estilo de vida, as características do trabalho e o clima organizacional são identificados como os principais fatores a impactar na saúde mental e bem-estar psicológico dos trabalhadores. Um ponto que tem sido pouco validado em grande parte das empresas é desenvolver uma cultura centrada numa relação de confiança com o trabalhador.

Entende-se também que além da estrutura tecnológica e física, é necessário observar e compreender a importância do desenvolvimento comportamental dos trabalhadores, sendo o fator humano, parte essencial e indispensável para o funcionamento de qualquer organização.

Nessa perspectiva, buscando o bem-estar, a saúde física e psicológica de colaboradores, as Empresas Rio Deserto abriram espaço para o estudo do tema. Com o estudo na linha de pesquisa em Promoção da Saúde Mental do Trabalhador, será elaborada a proposta de dissertação de mestrado em Saúde Coletiva, com os trabalhadores de mineração de carvão.

Criar um ambiente favorável para investigar e compreender os aspectos da Saúde Mental em trabalhadores poderá contribuir para a elaboração de programas de promoção da saúde integral do traba-lhador dessa população, para além da prevenção de acidentes.