Dr. Pedro Augusto Neves da Fontoura - advogado especialista em Gestão Financeira Empresarial

Muitas são as causas para uma empresa não dar certo e a palavra "falta" antecede cada atitude não pensada: falta de planejamento, falta de pesquisa de mercado, falta de demanda para o que o negócio produz, entre ou-tras situações.

É de extrema importância entender que uma ideia de sucesso não garante vida longa às companhias, até porque colocá-la em prática não é uma tarefa fácil.

Para empreender é indispensável planejar cada passo, ter controle financeiro, cautela na escolha dos sócios com quem vai dividir as decisões da empresa, se for o caso, além de não se acomodar com absolutamente nada, ser inovador e saber separar a vida profissional da pessoal.

Outro ponto primordial é se entregar de corpo e alma ao negócio. Geralmente, as pessoas querem ser os "patrões" para fazer o próprio horário, folgar quando quiser e ter regalias. Mas não entendem que ter uma empresa é passar noites sem dormir, trabalhar de 12 a 14 horas por dia, e muitas vezes, ser o primeiro a chegar e o último a sair.

Quanto ao planejamento, quem quer empreender de forma correta tem que estudar a demanda do seu produto no mercado, se existe procura o suficiente e quem são as pessoas que vão consumi-lo. Assim como é inviável não ter o acompanhamento de assessorias jurídica e contábil, essenciais em todos os ci-clos de uma empresa, desde o início.

O que também acontece com alguns aspirantes a empreendedores, é não contabilizar o quanto custa fundar um negócio. Abrir simplesmente sem saber o que realmente é necessário de investimento para iniciar e manter uma empresa. Um erro frequente é a falta de atenção no fluxo de caixa. O que entra nele deve compensar o que sai. Caso contrário, nada sairá do lugar.

Sobre os sócios, todos devem estar em sintonia, querendo a mesma coisa e olhando para a mesma direção. Deve haver paciência, compreensão e cuidado para expressar opiniões e acima de tudo, respeitar a dos outros.

Como de praxe, uma empresa possui compromissos financeiros com fornecedores, funcionários e manutenção. O que o empresário faz na vida pessoal tem que ser pago com a remuneração que recebe por mês. Mexer no caixa da companhia para pagar férias e presentes à família é o caminho mais curto para a ruína.

Por fim, também é fundamental ouvir as ideias de outras pessoas, resolver as dores dos usuários, procurar incansavelmente a excelência e quando encontrar, seguir em outra busca. Empreender requer disciplina e persistência. O caminho a percorrer não será só de flores, e sim de muitas pedras.