Educação física, a medicina do futuro

Cristiano Parente - é professor e coach de educação física

A relação entre a educação física, o bem-estar e a saúde vem sendo estudada por universidades e laboratórios do mundo inteiro há algum tempo. Muitos desses estudos já revelaram e comprovaram a interferência positiva que uma vida ativa pode exercer seja na prevenção, seja no combate às mais variadas doenças do coração, diabetes e até aos males da mente, como o estresse e a depressão. Os estudos reforçam, cada vez mais, que a educação física - se já não é - será considerada a medicina do futuro.

A prática de exercícios físicos, de fato, traz inúmeros benefícios para nossa saúde. Durante a realização de uma atividade física, o organismo li-bera hormônios como a endorfina e serotonina, neurotransmissores que dão sensação de prazer e de amplo bem-estar, e que têm influência direta e efetiva no combate e prevenção de patologias como a depressão.

Grande parte dos professores de educação física, inclusive educadores que trabalham nas escolas públicas e particulares do país, passam aos seus alunos atividades e movimentos de forma mecanizada, sem ter a preocupação de transmitir de forma efetiva todo o seu conhe-cimento, como explicar como o corpo funciona, qual a importância da realização de um movimento, quais os benefícios e os resultados que cada ação e cada exercício gerará para a saúde.

A maneira como é tratada a educação física nas escolas e academias é excludente demais, prioriza a mínima parcela das pessoas com habilidade e com muito gosto pela atividade em detrimento aos demais, que estão ali praticando o exercício sem a motivação necessária para realmente fazer dele o seu principal aliado para uma vida saudável.

Para que as pessoas vejam realmente a educação física como a medicina do futuro, é preciso mudar de vez a sua cara no país. Pensá-la não só como uma mera atividade, mas enquanto ciência, utilizando conceitos e conteúdo de diversas áreas, de maneira interdisciplinar, através dos métodos mais modernos de didática, pedagogia e organização, e, principalmente, traduzindo tudo isso em uma linguagem que o mercado entenda e que seja atraente.

A educação física precisa evoluir em todas as frentes. Nesse sentido, é essencial dar mais qualidade, ferramenta e conhecimento para o profissio-nal que atua no segmento, de modo que ele saiba como trazer definitivamente cada pessoa para uma vida ativa. Assim, podemos pensar na redução dessa alta taxa de sedentarismo existente no Brasil e de forma que cada um entenda como a prática de atividade física é fundamental para a manutenção da saúde.